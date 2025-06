Tour de Beauce: l’Irlandais Conn McDunphy s’illustre en solitaire

Au terme d’un impressionnant effort solitaire de plus de 70 kilomètres, l’Irlandais Conn McDunphy a remporté sa deuxième victoire en carrière sur le Tour de Beauce, jeudi, à Saint-Odilon.

Le cycliste de 28 ans de l’équipe Skyline a fait faux bond à ses compagnons d’échappée au sommet de Saint-Magloire, pour s’imposer après un long et costaud numéro sur la route.

Le vainqueur a devancé de 1 m17 s le Colombien Wilmar Andres Paredes Zapata (Medellin) et le Québécois Joël Plamondon (Marni N’Side), auteur d’une deuxième belle performance en autant de jours. L’étape de 164 kilomètres s’est terminée en 3 h 54 m 55s, soit une moyenne de 42 km/h.

Le couteau entre les dents, McDunphy n’a jamais regardé derrière, creusant un écart de près de cinq minutes à un certain moment sur le reste du peloton. Une telle performance reste un exploit assez rare en Beauce. « Je suis mort ! Je crois que j’ai quelques vis de lousse dans la tête pour avoir fait ça en solo », a-t-il dit en larmes après avoir enlacé son directeur sportif.

En 2024, McDunphy avait aussi gagné la 5e et dernière étape du Tour de Beauce qui avait lieu dans les rues du centre-ville de Saint-Georges. Sa tentative en solitaire devait d’abord servir la cause de son coéquipier Sean Christian, détenteur du maillot jaune, mais son avance lui a fait croire pendant quelques kilomètres qu’il pourrait lui-même endosser la fameuse tunique de meneur.

Revivez la deuxième étape en vidéo :

Son équipe Skyline a finalement dû céder le maillot jaune à l’Italien Mattia Gaffuri (Swatt Club), 7e de l’étape initiale, qui a grapillé quelques secondes de bonification au cours de la journée. En attendant la suite, McDunphy enfile le maillot à pois de grimpeur. Le classement demeure toutefois très serré.

Joël Plamondon, 6e mercredi à Saint-Gédéon, croyait lui aussi avoir pris la tête du classement général. Ce dernier portera toutefois le maillot blanc du classement aux points. « Ça allait très bien. Je l’ai montré dans la dernière difficulté. Je ne laissais personne partir ! C’est mon premier podium UCI. Je suis vraiment en forme et je pense que je peux bien grimper à Mégantic », a-t-il expliqué. L’athlète de 22 ans a d’autres ambitions d’ici dimanche. « Un podium au général, c’est envisageable », a lancé le cycliste qui profite de l’aide de son frère Robin au sein de la formation.

De son côté, Jérôme Gauthier (Marni N’Side) conserve le maillot rouge de meilleur jeune de moins de 23 ans.

Sous un temps frais et venteux, cette étape s’est déroulée à travers les terribles ascensions de Saint-Camille-de-Lellis, Saint-Magloire et Frampton. Le peloton très nerveux a avalé près de 48 kilomètres pendant la première heure de course. Pendant deux heures, toutes les attaques ont échoué.

Le maillot jaune pourrait changer d'épaules après l’étape reine de vendredi. Les cyclistes partiront de Lac-Mégantic pour un circuit de 169 kilomètres vers l’observatoire du Mont-Mégantic, situé au sommet de la plus haute route pavée au Québec.

L’an dernier, le Néo-Zélandais Josh Burnett avait fait un pas de géant vers la victoire finale en

haut de la montagne. Les Québécois Félix Hamel et Félix Bouchard avaient pris respectivement les 3e et 4e rang de l’étape. Les deux seront à surveiller aujourd'hui.

Le nouveau champion du 37e Tour de Beauce sera couronné dimanche à Saint-Georges.