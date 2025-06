Raphaël Lessard participera à une course NASCAR en Allemagne

Le pilote beauceron Raphaël Lessard prendra part à une course de la NASCAR Euro Series en Allemagne, les 20 et 21 septembre prochains, dans le cadre d’un programme d’échange entre les circuits européens et canadiens de NASCAR.

L’initiative vise à renforcer les liens entre les différentes séries internationales de NASCAR tout en offrant des opportunités de carrière uniques aux pilotes des deux continents. Le jeune pilote originaire de Saint-Joseph-de-Beauce rejoindra ainsi la grille de départ pour la première épreuve des séries éliminatoires à Oschersleben, en Allemagne.

Pendant ce temps, le pilote occupant la tête du classement PRO de la NASCAR Euro Series après l’épreuve britannique de Brands Hatch sera invité à concourir lors du Grand Prix de Trois-Rivières (GP3R), qui se tiendra du 8 au 10 août dans le cadre de la NASCAR Canada Series. Il s’agira d’un retour de l’échange transatlantique, initié en 2018 avec la participation du Français Frédéric Gabillon, qui avait alors terminé en 8e position à Trois-Rivières.

Pour Raphaël Lessard, cette participation représente une vitrine importante sur la scène européenne. Déjà bien connu au Canada, il pourra démontrer l’étendue de son talent face aux meilleurs pilotes européens, sur un circuit reconnu du calendrier NASCAR Europe.