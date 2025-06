La Place 1737, nouveau cœur des festivités estivales à Saint-Joseph

La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a procédé, ce mercredi 18 juin, à l’inauguration officielle de la Place 1737, une initiative qui permettra aux habitants de se réapproprier les espaces publics, avec une riche programmation culturelle et familiale tout au long de l’été.

Ce projet vise à mettre en valeur le patrimoine architectural et historique du noyau urbain de Saint-Joseph, tout en favorisant les rassemblements citoyens.

« Je suis très fier aujourd’hui de prendre part à l’inauguration de la Place 1737, qui permettra de mettre en lumière nos bâtiments, nos paysages et notre culture, mais surtout qui rassemblera les Joselois au cœur de notre Ville », a déclaré le maire Serge Vachon. Il s’est également réjoui que la majorité des activités soient gratuites et ouvertes à tous : « Le dicton “pour savoir où l’on va, il faut savoir d’où l’on vient” prend tout son sens avec la Place 1737. »

La programmation propose une diversité d’événements allant des prestations musicales aux jeux gonflables, en passant par des projections de films et des soirées festives. Parmi les moments importants, il y a notamment un spectacle de Brigitte Boisjoli, une soirée dansante avec le DJ Dan Deroy et la fête de la famille, prévue le 24 août. À cela s’ajouteront des midis en musique, des jeux libres pour les enfants, et des expositions historiques.

Pour Jonathan V. Bolduc, préfet de la MRC de Beauce-Centre et maire de Saint-Victor, la création de la Place 1737 s’inscrit dans un mouvement régional important : « C’est le fun de voir qu’on est capable d’avoir des sites où l’on peut se rassembler. […] C’est une très belle initiative pour qu’on puisse se rassembler, voir notre monde et festoyer. »

La Place 1737 se veut aussi un exemple d’appropriation des espaces publics par la population. « Il y a pleins de raisons de venir à Saint-Joseph cet été car il y en a pour tous les goûts. Il y a du culturel, du patrimonial, du familial ou juste pour sociabiliser », a résumé Stéphane Brown, attaché politique du député de Beauce-Nord Luc Provençal.

Considérée comme un projet pilote, cette initiative pourrait devenir une tradition annuelle selon la volonté exprimée par la Ville.