Une cycliste de la Beauce s’illustre en Alberta

La Beauceronne Marilyn Charbonneau s’est démarquée lors de l’épreuve cycliste Ghost of the Gravel, tenue dans les spectaculaires montagnes au nord de Calgary, en Alberta, le week-end dernier.

Avec un temps impressionnant de 4 heures, 58 minutes et 52 secondes, elle a décroché la 3e place dans la catégorie Masters Women 45-54 des Championnats canadiens de gravel bike. Le parcours comptait 118 km de vélo, dont 110 km sur gravelle et plus de 6800 pieds de dénivelé positif, à travers des routes peu fréquentées, mais extrêmement exigeantes.

«C’est une course qui demande tout: force, endurance, mental. Finir sur le podium, face à des filles de l’Ouest sur leur terrain, qui sont très fortes et sur un parcours à la fois épique et difficile, c’est un moment que je n’oublierai jamais», a témoigné Mme Charbonneau.

Le Ghost of the Gravel est reconnu comme l’une des courses les plus redoutables au pays. Créée par des passionnés de vélo, cette épreuve mythique attire des cyclistes de partout au Canada depuis 10 ans.