Jeux du Québec 2027: Marie-Andrée Giroux à la direction générale

Par voie de communiqué de presse, le conseil d’administration du Comité organisateur de la 61e Finale des Jeux du Québec - Saint-Georges 2027, a annoncé ce matin la nomination de Marie-Andrée Giroux, à titre de directrice générale de l’événement.

La dame cumule plus de 20 ans d’expérience en gestion, notamment à la direction d’organismes municipaux, communautaires et sportifs. Celle-ci a notamment dirigé le Pavillon du cœur Beauce-Etchemin, un organisme dédié à la promotion de l’activité physique et de saines habitudes de vie. Technicienne en loisir de formation, elle a enrichi son parcours avec plusieurs formations universitaires en gestion des organisations, communications, leadership et ressources humaines.

Nommée Athlète de l’année lors de sa participation au sport scolaire, elle a conservé cette passion bien vivante pour l’activité physique. «Aujourd’hui, c’est comme "athlète de la gestion" qu’elle se distingue, mettant à profit sa vision stratégique, son sens de l’innovation et sa capacité à mobiliser les équipes autour de projets porteurs», peut-on lire dans le communiqué.

«C’est avec beaucoup de fierté et d’enthousiasme que je me joins à la Finale des Jeux du Québec qui se tiendra à Saint-Georges à l’été 2027. J’ai à cœur de contribuer à cette grande mission qui allie sport, jeunesse, fierté régionale et dépassement de soi et de faire de cet événement une immense source de fierté pour toute notre communauté», a partagé Mme Giroux, qui entrera en poste le 2 juillet prochain.

Conseil d’administration

Un conseil d’administration a été formé afin d’encadrer l’équipe de travail de la 61e Finale des Jeux du Québec - Saint-Georges 2027. Le conseil est composé de 13 personnes provenant de divers milieux professionnels, dont les finances, la gestion, le monde des affaires, les communications, les ressources humaines, etc. De plus, un observateur de Sports Québec accompagnera les membres du conseil.

Il sera dirigé par deux co-présidents, soit Donald Paquet, directeur général de la Caisse Desjardins du Sud de la Chaudière, et Anne-Marie Rodrigue, propriétaire de supermarchés IGA. Voici les autres membres qui le composent:

▪ Karina Roy, directrice générale adjointe - CSSBE

▪ Jean-Philippe Vachon, directeur vie étudiante et services pédagogiques - Cégep Beauce-Appalaches

▪ Carole Deschênes, directrice exécutive - RLS Beauce-Etchemins – CISSSCA

▪ Karine Veilleux, directrice générale - Ville de Saint-Georges

▪ Dave Fortin, directeur général – URLS Chaudière-Appalaches

▪ Hélène Latulippe, directrice générale - Conseil économique de Beauce

▪ Michel Mercier, directeur associé du Service des loisirs et de la culture - Ville de Saint-Georges

▪ Éric-Michel Hallé, accompagnateur en chef – École d’Entrepreneurship de Beauce

▪ Catheryne Fecteau, CPA Auditrice - Groupe Malette

▪ Corinne Rodrigue, notaire - Tousignant Rodrigue Veilleux Mathieu Notaires

▪ Claude Provost, retraité du Groupe Canam

▪ Serge Boulianne, observateur et directeur - Sports Québec