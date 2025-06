Les Snowbirds survoleront le ciel de la Beauce ce mercredi

La célèbre patrouille acrobatique des Forces armées canadiennes, les Snowbirds, effectuera un passage remarqué dans le ciel de la Beauce ce mercredi 25 juin en fin d’après-midi, à l’occasion d’une démonstration aérienne spéciale.

Leur vol débutera à 17 h à partir de l’Aéroport international Jean-Lesage de Québec. Ils offriront d’abord une démonstration non-acrobatique au-dessus du fleuve Saint-Laurent, visible depuis la terrasse Dufferin et les rives de Québec et Lévis.

Si les conditions de vol le permettent, les Snowbirds poursuivront leur trajectoire vers le sud, survolant plusieurs localités, dont Beauceville et Saint-Georges. Les citoyens sont invités à lever les yeux pour profiter de ce moment unique, et à partager leurs photos.

En plus de la Beauce, les avions passeront également au-dessus de Thetford Mines et Victoriaville. Ce survol s’inscrit dans une série de démonstrations à travers le pays pour célébrer le savoir-faire aéronautique et susciter l’intérêt pour les Forces armées canadiennes.