Du soleil, du monde et de l’action à l’Autodrome Chaudière

C’est sous un ciel parfaitement dégagé que l’Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction a vibré ce samedi 21 juin, alors que les amateurs de stock-car se sont déplacés en grand nombre pour assister aux différentes épreuves au programme.

En plus du lancement très attendu de la saison pour la Division ACT US/Canada en sol québécois, les visiteurs ont eu droit à un spectacle relevé dans toutes les catégories : Nascar Vintage Fecto Électrique, Nascar Truck Kenny U-Pull, Nascar Sport Compact Senior Mac Construction et Développement Desbiens Fer et Métaux.

Les estrades bien remplies et l’ambiance festive ont confirmé l’engouement pour le sport automobile en Beauce. Les passionnés, jeunes et moins jeunes, ont pu admirer de près les bolides, encourager leurs favoris et profiter d’un moment familial.

Découvrez notre galerie photo exclusive pour revivre les meilleurs moments de cette journée à haute intensité.