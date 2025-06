Des jeux d’eau désormais accessibles à la Cité sportive de Beauceville

Le service des loisirs de la Ville de Beauceville a officiellement inauguré, ce dimanche 22 juin, ses tout nouveaux jeux d’eau à la Cité sportive Rotary, un projet rassembleur pour les familles, concrétisé après plusieurs années d’attente.

« C’est avec une grande joie que nous soulignons aujourd’hui la concrétisation d’un projet attendu et souhaité par la population depuis longtemps », a lancé François Langevin, directeur des loisirs, devant élus, donateurs et citoyens rassemblés pour l’occasion.

D’une valeur totale de 370 000 $, l’installation a été rendue possible grâce à une contribution de 140 000 $ de la Fondation qui regroupe plusieurs familles donatrices, notamment les trois familles présentes dimanche matin.

Une aide gouvernementale de 125 000 $ a également été obtenue via le Programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives de petite envergure (PSISRPE), tandis que la Ville a investi 50 000 $ en travaux et matériel. Des dons anonymes, dont 15 000 $ pour du mobilier urbain, et la réutilisation de tapis synthétiques complètent le montage financier.

Le député de Beauce-Nord, Luc Provençal, a souligné l’importance d’une telle infrastructure dans un secteur sécuritaire, tout en saluant la vision de la Ville : « Ce n’est pas juste un jeu d’eau, c’est un ensemble. Nous avons derrière la patinoire et le terrain de balle molle. Bientôt nous aurons une garderie de 78 places, qui pourra également utiliser ces infrastructures. »

Ce nouvel aménagement s’ajoute à une série d’initiatives visant à bonifier l’offre sportive et récréative à Beauceville. Les élus espèrent qu’il deviendra un lieu prisé des familles, notamment lors des chaudes journées d’été.