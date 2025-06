Deux Beaucerons se démarquent en compétition provinciale de tir à air comprimé

Deux jeunes ont mis la région de la Nouvelle-Beauce à l'honneur lors de la compétition provinciale de tir à air comprimé, qui s'est déroulée en fin de semaine passée au Club sportif de la Mauricie, à Trois-Rivières.

D'abord, Hugo Pelletier, un résident de Scott âgé de 16 ans, a démontré une maîtrise exceptionnelle de sa discipline dont il a été couronné Champion québécois dans la catégorie homme junior (moins de 22 ans).

Qui plus est, Julia Roy, une adolescente de Saint-Isidore âgée aussi de 16 ans, a décroché la deuxième place provinciale chez les femmes juniors, en tir au pistolet à air comprimé.

Ces deux jeunes athlètes s'entraînent au sein de l'équipe du Corps de cadets 2898 Sainte-Marie, en parallèle de leur pratique du tir olympique. Leur entraîneur, Guillaume Paré, a souligné l'exigence de ce sport. « Ce n'est pas toujours facile de travailler sur une discipline demandant autant de concentration, surtout après une journée d'école. Cependant, une fois qu'ils sont sur la ligne de tir, on travaille sérieusement (le plus souvent possible) et on remet la fatigue à plus tard. Et c’est payant pour ces deux athlètes ».

Selon lui, « le tir de précision est vraiment un sport olympique complet. Pour performer, les jeunes doivent démontrer une bonne forme physique, une excellente concentration et une connaissance de soi (physique et intellectuelle) hors du commun. Il ne suffit pas de savoir tirer. Il faut aussi perfectionner les détails de sa technique afin d’atteindre une cible de 0,5 mm de diamètre à la carabine et 11,5 mm de diamètre au pistolet, à 10 m devant nous, en position debout, lors d’un match de 60 coups ».