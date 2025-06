Course automobile: Alexandre Tardif majestueux, Jeff Côté tenace et Will Larue toujours aussi efficace

L’Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction accueillait ce week-end dernier la troisième manche de la saison de la Série ACT LMS Québec XPN World avec un affrontement Québec/États-Unis.

Près d’une quarantaine d’équipes étaient présentes pour offrir un spectacle enlevant aux amateurs.

Alexandre Tardif, de Notre-Dame-des-Pins, s’impose dans cette épreuve pour une deuxième année de suite. Partant de la 4e position, le pilote beauceron a pourchassé Will Larue pendant un bon moment, alors que ce dernier refusait de lui céder même quelques centimètres. Tardif a cependant su frapper au bon moment pour finalement avoir le meilleur sur le pilote de la voiture numéro 46 et ensuite lui ravir la victoire. En début de course, Patrick Laperle se trouvait entre ces deux jeunes loups à qui il faisait la vie dure. Tardif lui a pris cette seconde position au 36e passage. La course de Laperle allait bon train à ce moment de la soirée.

William Larue a connu une autre excellente sortie, lui qui se fait plus discret au Québec en ce début de saison. Deuxième sur la grille de départ, il est passé en tête dès le premier tour. Une victoire semblait être à portée de main pour lui, tellement il était rapide et précis en piste. Reconnu pour la qualité de la préparation de ses voitures, Larue a tout donné jusqu’à la fin, mais a dû finalement s’avouer vaincu. Il complète sa journée de travail avec une 2e place convaincante.

Jeff Côté consolide son avance



Jeff Côté est littéralement en feu depuis le début de la saison. Dix-neuvième au départ, le pilote de la voiture numéro 51QC semblait pourtant être moins optimiste qu’à l’habitude au moment de la présentation des pilotes.

Malgré cette impression, on s’est vite rendu à l’évidence qu’il sait prendre la pression, sans broncher. Côté a amorcé une lente remontée dès que le drapeau vert a été déployé et c’est finalement avec 30 tours à faire que l’explosion est survenue. Alors que plusieurs pilotes devant lui ont eu du mal à conserver leur position, ce dernier est passé de la 12e à la 3e place. Il devient du coup le meilleur pilote régulier de la série québécoise en piste samedi dernier.



La délégation américaine n’a pas fait que de la figuration à l’Autodrome Chaudière. DJ Shaw (#60BH), Jesse Switser (#25NH) et Gabe Brown (#47NH) ont tour à tour menacé le top 3, terminant respectivement 4e, 5e et 6e dans une séquence mouvementée. Ils repartent du Québec avec des points importants dans la lutte au championnat de la série américaine.

Shaw a été le plus menaçant chez les Américains alors qu’il a pu remonter à quelques reprises en 4e et 3e place. Très efficace sur les relances, il n’a pu mettre cette stratégie à profit, étant donné le faible nombre de neutralisations survenues pendant la course et la qualité des pilotes qui se trouvaient devant lui.

Lavoie et Lessard dans le coup

Raphaël Lessard, le meneur de la série au pays de l’oncle Sam (#48QC,) effectuait un retour au Québec. Fidèle à son habitude, le pilote de Saint-Joseph-de-Beauce a rapidement mis derrière lui sa 10e place au départ et était en route vers le podium. Il était en 4e position au 121e tour avant d’être relégué au 13e rang six passages plus tard. Il a finalement terminé l’épreuve au 7e rang.

Michael Lavoie (#78QC) s’est fait remarquer samedi dernier. Il termine en 8e place dans sa voiture aux couleurs de Beauce Technologie. Lavoie a lui aussi flirté avec les positions de tête pendant plusieurs tours. Il roulait dans le top 3 avec 12 tours à faire alors qu’il a lancé une ultime et dernière attaque en vue de se maintenir dans le peloton de commande. Malheureusement pour lui, sa stratégie a été contrecarrée alors que la course se déroulait dans un peloton très serré.

Patrick Laperle, après avoir passé 120 tours parmi les meneurs, a été forcé d’entrer aux puits, revenant en piste à la 14e place par la suite. Avec toute la combativité qu’on lui connaît, il n’avait cependant pas dit son dernier mot. Il a complété la finale en 9e position devant Jonathan Bouvrette (#41QC) qui a atteint le top 10 à l’issue d’une course disciplinée.



Plus loin dans le peloton, Dany Gariépy (#37QC) a sauvé les meubles avec une 12e place, ce qui lui permet de demeurer dans le top 3 du championnat. Félix Gratton (#6QC), solide encore une fois, a roulé avec aplomb toute la soirée et a terminé 14e. Soirée cruelle pour Dany Trépanier (#19QC), qui doit se contenter d’un 24e rang malgré une course spectaculaire. Le pilote de St-Edward occupait la 4e place sur la piste alors qu’il a été forcé à l’abandon après avoir subi une fâcheuse crevaison avec moins de 12 tours à faire.

Les gagnants des prix

Dany Gariépy remporte le défi Aplus Race Co avec le tour le plus rapide en qualification alors que le défi 10 X 10 Le Shaker Cuisine et Mixologie revient à Dany Trépanier.

Jeff Côté, pour sa part, reçoit les honneurs du prix Côté Racing Enterprises pour la remontée la plus spectaculaire. Ce dernier remet au jeu les prix offerts par son entreprise dans le cadre de ce défi afin d’en faire bénéficier d’autres équipes plus tard cette saison.

Tous les pilotes ayant pris le départ d’une finale se qualifient de plus au Challenge Woody Graphics et Bijoux 2e Vie. Plus de 3000$ en prix bonis seront remis aux équipes méritantes aux termes d’une série de six courses, soient celles des 21 et 28 juin, 19 et 26 juillet ainsi que celles des 9 et 16 août. Dix points de présence sont accordés pour les deux courses américaines alors que les pilotes cumuleront des points pour ce mini championnat dans le cadre des quatre autres programmes.

Alexandre Tardif, William Larue, Dany Gariépy et Gabe Brown ont remporté chacun une course de qualification alors que la consolation a été l’affaire de Jeff Côté. La finale B a quant à elle été remportée par le pilote américain Kasey Beatie.

Le championnat se poursuit à l’Autodrome Montmagny ce samedi 28 juin. Les prétendants aux top 3 au championnat sont toujours nombreux et le Tom Curley 150 pourrait encore une fois réserver bien des surprises aux amateurs.



Rédaction: Rock Bouffard, responsable des communications