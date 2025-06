Les Championnats canadiens de cyclisme sur route débutent ce vendredi

La Ville de Saint-Georges accueille de nouveau les Championnats canadiens sur route du 27 au 30 juin, réunissant les meilleurs cyclistes du pays dans les catégories Élite, Junior, U17 et Para.

Organisé par le Grand Prix Cycliste de Beauce, l’événement promet quatre jours de compétition de haut niveau sur les routes exigeantes de la région.

« Nous sommes ravis de retourner à Saint-Georges, où les meilleurs athlètes du pays se disputeront les titres nationaux. La communauté locale et le comité organisateur offrent un cadre exceptionnel qui élève constamment la qualité de nos courses nationales », a souligné Alex Joubert, coordonnateur des événements chez Cyclisme Canada.

Trois disciplines seront à l’honneur : le contre-la-montre individuel, la course sur route et le critérium. Le parcours, reconnu pour son niveau de difficulté, attirera à nouveau plusieurs têtes d’affiche. Pier-André Côté, champion national du contre-la-montre en 2024, sera de retour, tout comme Olivia Baril et Magdeleine Vallières-Mill, deux figures de proue de la course sur route féminine.

En plus des compétitions, un séminaire de développement pour les athlètes U17 et juniors se tiendra le 26 juin. Animé par des entraîneurs de l’équipe nationale et des cyclistes d’expérience, il visera à outiller les jeunes talents pour leur parcours sportif et personnel.

Des zones d’animation publique, des partenaires locaux et des espaces pour les spectateurs seront déployés tout au long du circuit, afin d’offrir une belle ambiance à tous les amateurs de cyclisme.

Voici la liste des étapes par secteur :

Vendredi 27 juin

Contre-la-montre individuel : départ au 2925, 15e avenue, Saint-Prosper dès 8h

Samedi 28 juin

Course sur route (Junior F et Élite H) : départ au 8455, 25e avenue, Saint-Georges dès 7h30

Dimanche 29 juin

Course sur route (Para, Junior H et Élite F) : départ au 8455, 25e avenue, Saint-Georges dès 7h30

Lundi 30 juin

Criterium (U17, Junior F, Junior M, U23, Élite F, Élite M) : départ au 8455, 25e avenue, Saint-Georges dès 8h