Jeff Côté triomphe au Tom Curley 150 de l’Autodrome Montmagny

Le pilote beauceron Jeff Côté a signé une performance éclatante ce dimanche 29 juin en remportant le Tom Curley 150 à l’Autodrome Montmagny, après une course disputée et remplie de rebondissements.

Parti derrière ses principaux rivaux, Côté a fait preuve de patience et d’opportunisme pour s’emparer de la première place au 108e tour, déjouant ainsi les plans de Dany Gariépy, qui avait mené pendant plus de 60 tours et semblait filer vers la victoire.

Malgré plusieurs relances en fin d’épreuve et les attaques soutenues de Gariépy, Côté est resté solide en tête jusqu’au drapeau à damier, décrochant ainsi sa deuxième victoire de la saison 2025 en Série ACT LMS Québec XPN World.

« Il a su gérer le trafic et profiter des occasions au bon moment, confirmant son statut de sérieux prétendant au championnat », ont noté les organisateurs.

La course a été marquée par la lutte entre trois meneurs aux styles différents : Karl Allard, de retour cette saison, a mené les 43 premiers tours avant d’être dépassé par Gariépy, qui a ensuite défendu sa place avec acharnement jusqu’à l’attaque décisive de Côté. Dany Trépanier a complété le podium en s’emparant de la troisième place à la faveur de quelques accrochages devant lui en fin de course.

D’autres pilotes se sont signalés par leurs efforts : Vincent Rivard a connu sa meilleure sortie en LMS depuis son arrivée dans la série, terminant 7e après avoir brièvement intégré le top 5, tandis que Louis-Philippe Lauzier a bouclé l’épreuve au 6e rang après plusieurs remontées et reculs au classement.

Les courses de qualification avaient donné le ton à la journée : Trépanier et Gariépy s’étaient imposés dans leur vague respective, devançant notamment Côté, Allard et Lauzier.

Grâce à ce résultat, Jeff Côté se repositionne comme l’un des favoris pour la suite du championnat, qui se poursuivra le 12 juillet à l’Autodrome Chaudière avec la présentation du Groupe Bégin 337, une épreuve attendue qui promet encore de belles batailles en piste.