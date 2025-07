Bilan des performances des athlètes du Québec

Quatre jours durant, les routes sinueuses de la Beauce ont été le théâtre d’un grand rendez-vous cycliste, du 27 au 30 juin. À Saint-Georges, le temps s’est suspendu pour accueillir l’élite du cyclisme canadien, venue de partout au pays avec un même objectif : endosser le prestigieux maillot de champion national.

Du contre-la-montre aux sprints haletants du critérium, en passant par les attaques tranchantes des courses sur route, chaque coup de pédale a écrit un nouveau chapitre de cette édition 2025 des Championnats canadiens sur route.

Dans une ambiance survoltée, les athlètes des catégories Élite, Junior, U17 et Para ont offert un spectacle relevé. Voici les performances des athlètes du Québec lors de cet compétition annuelle.

- Résultats Para-cyclisme

En para-cyclisme, les athlètes québécois ont une fois de plus démontré leur détermination et leur excellence, malgré des pelotons souvent peu fournis. Dans un sport où l’on lutte autant contre le chronomètre que contre soi-même, ils visent avant tout à repousser leurs propres limites. C’est notamment le cas de Louis-Albert Corriveau Jolin qui a, lors des différentes épreuves, toujours cherché à dépasser ses propres limites.

Le tandem formé par Matthieu Croteau-Daigle et son pilote Olivier De La Durantaye continue d’impressionner. Complices et puissants, ils confirment leur statut de duo redoutable sur la scène canadienne.

Sur le contre-la-montre, Charles Moreau s’est illustré avec brio en décrochant la victoire, devançant de justesse Joseph Vachon, dans une épreuve où chaque seconde compte. Une performance de haut niveau qui témoigne de l’engagement et du talent de ces athlètes d’exception.

- Résultats de la course sur route

Catégorie U17

Sandrine Veilleux a offert une superbe performance en s'imposant dans la course sur route chez les U17. Grâce à un travail collectif solide, les Québécoises ont réussi à contrôler le peloton, forçant les athlètes des autres provinces à mener la chasse. Julianne Gauthier complète le podium avec une belle troisième place.

Chez les hommes, la course a rapidement été animée par une échappée et Zachari Moreau était de la partie. Zachari a poursuivi son effort en duo avec un autre coureur Junior, avant de s’envoler vers le titre de champion canadien U17. Une prestation pleine d'audace et de maturité pour le coureur qui a su défendre son titre. Charles-Alexandre Veilleux termine également à une belle 5e place.

Catégorie Junior

Hubert Lamothe s’est illustré en animant la course avec panache, prenant les devants à plusieurs reprises et terminant à la 9e position. Maxime Bourassa s’est quant à lui battu jusqu’au bout pour accrocher le podium, échouant de peu avec une solide 4e place. Mention spéciale également à Tristan Taillefer, spécialiste du vélo de montagne, qui s’est brillamment adapté aux exigences de l’épreuve en terminant 5e. Une performance d’ensemble qui témoigne de la profondeur du talent québécois.

La Québécoise Rafaelle Carrier a triomphé en solitaire après une échappée décisive menée avec Élodie Malois (qui termine à la 7eme position). Dès les premiers kilomètres, l’équipe du Québec a dicté le tempo de la course, notamment grâce à une attaque initiale de Clémence Cousineau, qui termine cinquième. Une course maîtrisée de bout en bout.

Catégorie U23 et Élite

Jérôme Gauthier s’est illustré dans une course particulièrement relevée. Présent dans l’échappée matinale, il a tenu bon jusqu’au bout et a remporté le sprint final devant ses rivaux U23, mais aussi face à des coureurs de la catégorie Élite. Une victoire éclatante au sein d’un peloton relevé.

La course a également été dominée de bout en bout par l’équipe Israël – Premier Tech, qui a imposé un rythme infernal dès les premiers kilomètres. Sur les 121 coureurs au départ, seuls 36 ont rallié l’arrivée, témoignant de l’intensité de l’épreuve. Hugo Houle, membre d’Israël – Premier Tech, a pris une solide 2e place, tandis que le Québécois Pierre-André Côté a terminé au pied du podium (4e) après une course pleine d’audace.

Chez les femmes, la course a été marquée par une démonstration d’équipe de la formation EF Education. Dès les premiers kilomètres, Magdeleine Vallières-Mill a lancé une échappée en solitaire, tenant tête au peloton pendant près de 100 kilomètres. Derrière, ses coéquipières ont parfaitement cadenassé la course, neutralisant toutes les tentatives de poursuite. Dans ce scénario d’équipe parfaitement orchestré, Éloïse Camiré s’est illustrée du côté du Québec, montant sur la troisième marche du podium chez les U23.

- Résultats du contre-la-montre

Lors de l’épreuve du contre-la-montre des Championnats canadiens, les athlètes québécois ont livré de solides prestations, même si la victoire leur a échappé. Tous ont donné le maximum, parfois face à des adversaires simplement plus forts ce jour-là.

Catégorie Junior

Élodie Malois a brillé avec une magnifique 2e place, tandis que Clémence Cousineau a décroché une belle 3e place sur le podium. Rafaelle Carrier s’est, quant à elle, classée 4e.

Le meilleur résultat masculin a été réalisé par Gabriel Bertin avec une 8e place

Catégorie U23

Éloïse Camiré a signé une performance remarquable en terminant au pied du podium, en 4e position.

Le meilleur résultat québécois (Hors Équipe du Québec) a été réalisé par Quentin Cowan avec une 5e place

Catégorie U17

Chez les hommes, Zachari Moreau a confirmé sa grande forme du moment avec une superbe 2e place, suivi de près par Charles-Alexandre Veilleux, 3e.

Une vraie réussite chez les femmes, avec le triomphe de Julianne Gauthier. Sandrine Veilleux est également montée sur la troisième marche du podium.

- Résultats du critérium

Catégories U17 & Junior combinées

Chez les femmes, Abigaël Fortier a brillé sur le circuit urbain en décrochant le titre de championne canadienne du critérium. Maîtrisant les relances et les attaques avec sang-froid, elle a devancé Élodie Malois, qui s’est offert une magnifique deuxième place au terme d’un sprint disputé.



Chez les juniors hommes, Gabriel Tilli a décroché avec brio le titre de champion canadien à l’issue d’une course haletante. En échappée avec Hubert Lamothe, ce dernier a tenté le tout pour le tout avant le dernier tour. Son attaque, bien que vaillante, a été reprise, laissant une ouverture décisive que Gabriel Tilli a su saisir pour franchir la ligne en vainqueur.

Catégories U23 & Élites

Du côté des femmes, deux Québécoises se sont imposées parmi les dix meilleures de leur catégorie : Mathilde Huot (8e) et Coralie Houde (9e), toutes deux porte-couleurs de l’équipe du Québec. Mais le podium a lui aussi une forte saveur québécoise, avec Joséphine Péloquin sacrée championne canadienne, tandis que Laury Milette s’est hissée sur la troisième marche. Une performance collective qui illustre la profondeur du cyclisme féminin québécois.

Chez les hommes, Jonathan Hinse a livré une performance solide. Toujours bien positionné dans le peloton, il a su naviguer avec justesse dans une course nerveuse et rapide, pour finalement décrocher une méritoire 6e place. A noter que, les huit premières places de la course ont été raflées par des Québécois, couronnant une domination éclatante, avec la victoire de Mathias Guillemette au terme d’un effort magistral.

Source: Sabine Lambert, coordonnatrice aux communications