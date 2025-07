Belle récolte de médailles pour le CNRB

Les athlètes du Club de natation régional de Beauce (CNRB) ont fait très bonne figure lors de la finale régionale de natation, disputée au Complexe Multisports de Saint-Georges, les 7 et 8 juin.

Ainsi, dans la catégorie 8 ans et moins, Félix Boulanger a remporté une médaille d'or au 25 m brasse, et deux médailles d'argent au 25 m libre et au 50 m libre.

Pour sa part, Édouard Boucher a décroché l'or au 25 m libre, deux médailles d'argent au 25 m brasse et au 25 m dos, et deux bronzes au 50 m libre.

Quant à Flavie Rancourt, elle a obtenu une 3e place au 50 m brasse et au 100 m brasse

Chez les 9-10 ans, Noah Duval (Or au 25 m brasse) et Romy Vachon (Or au 200 m dos et Argent au 100 m papillon) sont les médaillés.

Une seule nageuse s'est vraiment démarquée dans le groupe des 13-14 ans. Il s'agit d'Illana Lessard avec deux médailles d'or (100 m 4 nages et au 200 m 4 nages), une médaille d'argent (50 m dos) et deux médailles de bronze (50 m libre et au 50 m dos)

Dans la catégorie des 15 ans et plus, Simone Dutil a dominé avec six médailles d'or: 50 m libre, 100 m libre, 200 m libre, 50 m papillon, 100 m 4 nages et 200 m 4 nages .

Marilie Rodrigue est repartie avec trois médailles d'or (50 m dos, au 100 m dos et au 50 m brasse) et trois d'argent (100 m brasse, 200 m brasse et 200 m 4 nages).

Enfin, il faut souligner la première place de l'équipe féminine, au relais 4 x 50 m 4 nages, composée de Simone Dutil, Marilie Rodrigue, Illana Lessard et Béatrice Labbé.

Cette compétition marquait la clôture de la saison pour plusieurs nageurs.

Trois médailles

La Beauceronne Alexandra Rodrigue a remporté trois médailles lors du Championnat provincial de natation 2025 Olympiques Spéciaux, qui s'est tenu à Joliette le 14 juin.

Elle a décroché l'or au 50 m libre et au 50 m dos, ainsi qu'une médaille de bronze au 25 m libre.

Par ailleurs, indiquons qu'une partie de l'équipe de natation du CNRB continue de s'entraîner cet été dans le but de participer à d'autres compétitions, dont les Jeux du Québec à Trois-Rivières. Ophélie Sirois et Hubert Bergeron sont les deux nageurs du club qui feront partie de l'équipe de natation de la délégations régionale.

Aussi, cinq nageurs participeront aux Jeux d'été Olympiques spéciaux provinciaux qui débutent ce dimanche à Granby.

En terminant, le Club de natation régional de Beauce reste actif cet été et prépare la prochaine saison par la tenue d'un camp d'entraînement du 11 au 15 août qui sera ouvert aux futurs nageurs et nageuses intéressés à se joindre au Club. Pour plus d'informations à ce sujet, il est possible de consulter le site internet du CNRB.

Avec la collaboration de Stéphanie Tremblay