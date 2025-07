Initiations et compétitions de skateboard ce samedi à Saint-Georges

Des compétitions de skateboard se tiendront ce samedi à Saint-Georges à l’occasion du passage de l’Area Skate Club.

Pour son 10e anniversaire, le club établi à Sainte-Marie organise une tournée de neuf dates pour promouvoir son sport favori en Chaudière-Appalaches au cours de l’été. « On veut se faire connaître, partager le sport aux jeunes, montrer que le skate c’est un super sport qui est accessible! Le but c’est de propager notre mission de faire bouger les jeunes et de les initier à ce magnifique sport », a expliqué Michael Turgeon, vice-président de l’Area Skate Club, avec enthousiasme.

Des initiations auront lieu entre 11 h et midi pour permettre aux curieux de s’essayer. Les organisateurs prêteront des planches à ceux qui n’en ont pas. « On veut aussi montrer aux familles que c’est accessible. Il y a de plus en plus d’adultes aussi qui commencent alors qu’ils n’en faisaient même pas plus jeune. Certains commencent même avec leurs enfants. »

Par la suite, les compétitions se tiendront tout au long de l’après-midi selon l’horaire suivant:

- débutant (12 h à 13 h),

- intermédiaire (13 h 30 à 14 h 30),

- pro (15 h à 16 h).

Des bourses et des prix seront remis aux gagnants des différentes catégories. « Il y en a qui sont vraiment super bons et qui ont atteint un haut niveau, donc on essaie d’avoir des bourses quand on peut. (...) »

L’Area Skate Club est une initiative créée par un groupe d’amis passionnés de skateboard. Le 8 août 2015, ils ont ouvert un centre intérieur à Sainte-Marie qui se trouve être le troisième plus grand de la province (les deux premiers sont à Montréal).

Le rendez-vous est donné au Skatepark de Saint-Georges, ce samedi 5 juillet, dès 10 h.