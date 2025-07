Rugby: la Beauce brille au Tournoi des régions 2025

L'équipe féminine U18 du Club de rugby des Lumberjacks ont remporté la médaille de bronze lors du Tournoi des régions 2025, qui s’est tenu le dimanche 29 juin à Trois-Rivières.

De leur côté, les filles de l’équipe U16 du club établi à Saint-Georges ont terminé en 4e place sur huit régions.

Cette année, plus de 35 filles ont tenté leur chance pour faire partie des équipes participantes. De L’Islet à Saint-Zacharie, elles ont parcouru des kilomètres avec l’objectif d’impressionner Rugby Québec et représenter fièrement la région de Chaudière-Appalaches.

Le Tournoi des régions, organisé par Rugby Québec, est un événement annuel qui rassemble les meilleures joueuses et les meilleurs joueurs de rugby de différentes régions de la province.

Chaque région forme des équipes (souvent dans les catégories U16, U18, etc.) composées des athlètes les plus talentueux, sélectionnés à partir des clubs locaux. Ces équipes s’affrontent lors d’un grand tournoi compétitif. Depuis la toute première édition, la Beauce ne cesse de faire sa marque à ce tournoi avec: une médaille d’or avec les U16 féminines, deux médailles d’argent et deux de bronze chez les U18 féminines ainsi qu’une médaille d’argent avec le U16 masculin en 2024.

Le rugby en pleine expansion

Depuis la fin de la pandémie, le rugby en Beauce ne cesse de gagner en popularité. Plus de huit écoles secondaires de la région offrent maintenant du rugby féminin et masculin (Saint-Prosper et Jésus-Marie). Certaines de ces écoles comptent même deux équipes.

Cette popularité accrue s’accompagne d’un développement du niveau de jeu. Plusieurs athlètes de la région participent à des compétitions provinciales et, dans certains cas, accèdent au niveau national ou professionnel.

Sabrina Poulin, originaire de Saint-Georges-de-Beauce, en est un bel exemple. Elle a commencé à jouer au rugby vers la fin de son secondaire et évolue aujourd’hui au sein de l’équipe nationale canadienne. Son parcours témoigne du potentiel de développement qu’offre ce sport, même lorsqu’il est découvert tardivement.

Notons également que plus de dix athlètes de la Beauce ont réussi à se tailler une place au sein des équipes provinciales, tant junior que senior. Certaines d’entre elles, comme Mia Carrier et Mathilde Alexia Pelletier, ont même été sélectionnées pour représenter le Québec aux Jeux du Canada. Par ailleurs, cinq joueuses de la région évolueront au niveau universitaire, avec les équipes du Rouge et Or de l’Université Laval et du Vert et Or de l’Université de Sherbrooke.