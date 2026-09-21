L’Embâcle divise les honneurs face à L’Express

Les équipes de football juvénile et cadette de l’Embâcle, de la polivalente Benoit-Vachon de Sainte-Marie, disputaient un programme double, samedi à Québec, face à L’Express du Collège Saint-Charles-Garnier.

Dans le premier match de la journée, l’équipe juvénile de l’Embâcle (2-0) affrontait L’Express (2-0), qui était également invaincu. Après une première demie dominée par les défensives, c’est L’Express qui a ouvert la marque au troisième quart grâce à un touché. Les locaux ont ensuite doublé leur avance en inscrivant un deuxième majeur quelques instants plus tard.

Alors que la marque était de 16 à 0 en faveur de L’Express, l’offensive de l’Embâcle s’est finalement mise en marche grâce à plusieurs belles courses des porteurs de ballon Maxime-Olivier Morin et Joseph-Édouard Nadeau, ainsi que du quart-arrière Jérémy Gravel. C’est Maxime-Olivier Morin qui a inscrit les premiers points de son équipe. Le receveur Louis-Félix Labbé a ensuite réussi le converti de deux points.

La défensive de l’Embâcle n’avait toutefois pas dit son dernier mot. Nolen Magher a réussi une troisième interception en autant de matchs pour aider son équipe à amorcer sa remontée. L’offensive a alors inscrit un deuxième touché par la course, cette fois grâce à Jérémy Gravel, avant de créer l’égalité grâce à un autre converti de deux points, réalisé par Joseph-Édouard Nadeau.

Alors que le pointage était de 16 à 16 au milieu du quatrième quart, le secondeur Maxime Dion a provoqué un échappé, récupéré par le joueur de ligne défensive Francis Croteau. Les visiteurs ont ensuite marqué un troisième touché consécutif lorsque Jérémy Gravel a inscrit son deuxième majeur au sol du match.

Avec une avance de 23 à 16, le demi défensif Jacob Boutin a ensuite réalisé une interception cruciale. L’Embâcle a ajouté un touché d’assurance en fin de rencontre grâce à une belle course du demi offensif Jeronimo Lopez Silvera.

Marque finale : L’Embâcle 30, L’Express 16.

Un match à oublier pour L’Embâcle cadet

À 15 h, les deux programmes s’affrontaient de nouveau alors que leurs équipes de catégorie cadette croisaient le fer.

L’Express a pris le contrôle du match dès le début en marquant lors de sa première possession à la suite d’un long jeu aérien. Les locaux n’ont jamais regardé derrière par la suite.

Le deuxième quart a été le meilleur pour l’Embâcle, qui a réduit l’écart à 21-14, notamment grâce à un touché au sol de Viktor Fecteau, un long touché par la passe du quart-arrière Joey Audesse à l’endroit d’Alphalisé Kambu, ainsi qu’un converti de deux points de Liam Plourde.

La suite du match a toutefois été plus difficile. L’attaque, la défensive et les unités spéciales ont toutes connu leur part de ratés. Malgré la défaite, la défensive a réussi à provoquer plusieurs revirements en deuxième demie. Jules Bonneau et Dylan Tremblay ont chacun recouvert un échappé, tandis que Pascal Dion a réussi sa première interception de la saison.

Marque finale : L’Express 61, L’Embâcle 14.

Premier gain pour les benjamins

Pendant ce temps, à la Polyvalente Benoît-Vachon, l’équipe benjamine de l’Embâcle recevait la visite des Montagnards de la Polyvalente de Thetford. Les joueurs de l’Embâcle ont offert une solide performance devant leurs partisans afin de signer leur première victoire de la saison.

En offensive, plusieurs joueurs se sont illustrés :

Olivier Breton : 3 touchés

Jordan Thivierge : 1 touché au sol et 2 passes de touché

Jacob Bonneau : 1 touché sur une réception

Éloi Langlois : 1 touché au sol

En défensive, il s’agissait d’une véritable démonstration de travail d’équipe. Marie-Soleil Drouin s’est particulièrement démarquée avec plusieurs plaqués, en plus de recouvrer un ballon échappé. La tertiaire de l’Embâcle a également connu un excellent match en rabattant plusieurs passes.

Marque finale : L’Embâcle 38, Les Montagnards 0.