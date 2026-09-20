Euro NASCAR
Raphaël Lessard remporte deux victoires en Italie
Le pilote beauceron Raphaël Lessard connaît une saison remarquable en Europe où il en est à sa quatrième victoire consécutive dans la série Euro NASCAR.
Cette fin de semaine, il a remporté sa course de samedi à l'Autodrome Vallelunga en Italie, après un duel serré avec son rival suisse Thomas Toffel. Interrogé après cette course, le Canadien a reconnu que le duel était serré, mais s'est dit très heureux de la victoire.
Ce dimanche, il a gagné à nouveau sur une piste à 42 degrés, sous un soleil de plomb. « Quelle course! Une bataille jusqu’au tout dernier tour, mais nous avons réussi à ramener la voiture #11 en Victory Lane pour une deuxième victoire en 2 jours (...) Je suis extrêmement fier et heureux de ce résultat! », a partagé le pilote sur les réseaux sociaux.
Membre de l’équipe Alumitec, Raphaël Lessard tente de remonter à la première place du classement général pour le titre OPEN. Grâce à ces deux victoires, il s’est rapproché de 20 points de la première place au championnat. Désormais, seuls 12 points le séparent de la tête, avec plus que deux courses restantes au championnat.
RECOMMANDÉS POUR VOUS
Le Cool FM s'incline 5-2 devant le 3L à son match d'ouverture
Le Cool FM de Saint-Georges a raté son retour devant ses partisans, ce samedi 3 octobre, s'inclinant 5-2 face au 3L de Rivière-du-Loup lors de son match d'ouverture à domicile. Les visiteurs ont mis la main sur le match dès la première période. Cédrick Chagnon a ouvert la marque à 6:52, aidé de Mathieu Coderre-Gagnon et Louick Marcotte, ...LIRE LA SUITE
Les Condors hockey l'emportent 5-3 à Princeville
Les Condors du Cégep Beauce-Appalaches ont poursuivi sur leur lancée, ce vendredi soir, en disposant du Titan de Princeville par la marque de 5-3 sur la route. Le Titan a ouvert la marque tôt dans la rencontre. Alexis De Almeida a inscrit son cinquième but de la saison à 3:40 de la première période, aidé d'Olivier Boivin et Milan Duhamel. ...LIRE LA SUITE
Le Cool FM amorce sa saison avec une victoire de 5-3 à Québec
Le Cool FM de Saint-Georges a ouvert sa saison régulière du bon pied, ce vendredi soir, en disposant du National de Québec par la marque de 5-3 sur la route. Les Beaucerons ont pris les devants dès la première période. Mathieu Gagnon a ouvert la marque en désavantage numérique à 4:46, aidé d'Anthony Poulin et Charles Tremblay. Le Cool FM a ...LIRE LA SUITE