Raphaël Lessard remporte deux victoires en Italie

Le pilote beauceron Raphaël Lessard connaît une saison remarquable en Europe où il en est à sa quatrième victoire consécutive dans la série Euro NASCAR.

Cette fin de semaine, il a remporté sa course de samedi à l'Autodrome Vallelunga en Italie, après un duel serré avec son rival suisse Thomas Toffel. Interrogé après cette course, le Canadien a reconnu que le duel était serré, mais s'est dit très heureux de la victoire.

Ce dimanche, il a gagné à nouveau sur une piste à 42 degrés, sous un soleil de plomb. « Quelle course! Une bataille jusqu’au tout dernier tour, mais nous avons réussi à ramener la voiture #11 en Victory Lane pour une deuxième victoire en 2 jours (...) Je suis extrêmement fier et heureux de ce résultat! », a partagé le pilote sur les réseaux sociaux.

Membre de l’équipe Alumitec, Raphaël Lessard tente de remonter à la première place du classement général pour le titre OPEN. Grâce à ces deux victoires, il s’est rapproché de 20 points de la première place au championnat. Désormais, seuls 12 points le séparent de la tête, avec plus que deux courses restantes au championnat.