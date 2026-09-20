Relevez le défi des 28 jours de marche avec Viactive

Lien-Partage invite toutes les personnes de 50 ans et plus à participer au défi des 28 jours de marche. Du 1er au 28 octobre, faites le choix de bouger davantage et de prendre soin de votre santé.

Que vous marchiez seul, entre amis ou en groupe, chaque pas compte! La participation est gratuite. Procurez-vous votre fiche de participation auprès de la personne responsable de Viactive de votre municipalité ou auprès de Lien-Partage.

Tout au long du défi, des marches de groupe seront organisées afin d'encourager la participation et de rendre l'expérience encore plus agréable. En Beauce, trois rendez-vous sont programmés:

Marche découverte

Jeudi 5 octobre de 13 h 30 - 14 h 30

Lieu à confirmer à Saint-Elzéar

Marche découverte

Jeudi 15 octobre de 13 h 30 - 14 h 30

Sentier de la Passerelle Placide-Poulin à Sainte-Marie

Marche découverte

Jeudi 29 octobre de 13 h 30 - 14 h 30

Parc du Faubourg de Saint-Lambert-de-Lauzon

Bouger pour sa santé physique et sociale

Le défi des 28 jours de marche est une excellente occasion d'intégrer davantage d'activité physique à son quotidien, tout en profitant de moments enrichissants avec d'autres personnes. En plus d'encourager l'adoption de saines habitudes de vie, il permet de briser l'isolement et de renforcer les liens sociaux.

Accessible à tous, la marche procure de nombreux bienfaits lorsqu'elle est pratiquée régulièrement: plus d'énergie, une meilleure humeur, un sommeil de qualité, une meilleure gestion du stress ainsi qu'un sentiment accru de bien-être et d'accomplissement.

Viactive est un réseau qui favorise le vieillissement actif. En Chaudière-Appalaches, les neuf organismes du réseau, dont Lien-Partage, offrent des routines d'exercices physiques, des activités de plein air et le programme Vivre en équilibre, à nous de jouer! (VEE) afin d'aider les aînés à demeurer actifs et à préserver leur qualité de vie.

Le programme VEE vise à sensibiliser les participants aux différentes façons de s'adapter aux changements liés au vieillissement ainsi qu'aux événements marquants de la vie. Gratuit, accessible et animé par des bénévoles formés et encadrés, Viactive réunit plusieurs des ingrédients essentiels pour vieillir en santé: bouger davantage, rester engagé socialement et profiter pleinement de la vie.