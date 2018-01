Les Lynx M13 remportent leurs deux rencontres de la fin de semaine

L’équipe de Steve Gosselin, les Lynx M13 de l’École Jésus-Marie de Beauceville, peut dire mission accomplie à la suite de sa dernière fin de semaine alors qu’elle a remporté ses deux rencontres.

Dans son premier duel, celui du 26 janvier face au Filon Or et Bois, les Beaucerons l’ont emporté 4 à 3. Le lendemain, c’est une victoire de 5 à 4 que les Lynx ont obtenue, malgré un retard de deux buts face à l’École Lucille-Teasdale. La troupe de Steve Gosselin a inscrit trois buts sans riposte en troisième période pour se sauver avec la victoire.

Timothy Alexis a inscrit deux buts et une passe tandis que Vincent Tremblay a lui aussi enfilé l’aiguille à deux reprises. Pierre-Antoine Dugas a revendiqué un but et deux passes.

Les prochaines rencontres à l’agenda seront lors de la fin de semaine du 10 février à Trois-Rivières.

Deux revers pour le M12

La formation M12 avait une fin de semaine difficile devant elle en affrontant les deux meilleures équipes du circuit. D’abord, les troupiers de Philippe Audet se sont inclinés 8 à 2 contre les Cougars de l’École des Sources lors de la rencontre du 27 janvier.

Mathieu-Olivier Paquet et Olivier Pruneau ont chacun inscrit un but et une passe.

La rencontre suivante, celle contre l’École Lucille-Teasdale, s’est terminée par un revers de 8 à 0.

La fin de semaine prochaine, le M12 sera à Rivière-du-Loup pour affronter les Titans de l’École Verbe-Divin le 3 février. Le lendemain, il aura sur sa route les Dragons de l’Académie Sainte-Anne.

Un duel offensif pour le M17

Onze buts ont été inscrits lors de l’affrontement entre les Lynx et le Graal du Collège Clarétain jeudi dernier (25 janvier). Toutefois, c’est l’équipe des Bois-Francs qui a inscrit le plus de buts avec six dans une victoire de 6 à 5.

Mathieu Grenier a réussi un tour du chapeau tandis que Frédérick Lefebvre a récolté trois passes.

Les 9 et 10 février, les ouailles de Pierre Poulin seront sur la patinoire Pete Morin à Lachine et à Pierrefonds.