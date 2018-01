Des joueurs du Cool Fm disputeront un match amical au Tournoi des amis

Le 10 février à 14 h au Stade Abénaquis, à Sainte-Aurélie, des joueurs du Cool Fm disputeront un match amical des Étoiles dans le cadre du 15e anniversaire du Tournoi des amis.

Mikael Bédard, Tommy Veilleux, Hubert Poulin, Mario Jr Boilard et Jean-Philippe Fecteau seront de la rencontre pour l’équipe du Cool Fm. Parmi leurs opposants, Samuel Gaboury, Pier-Luc Tardif, Jérémie Roy, David Loignon, Jacob Roy-Lalonde et Marc Paquet.

Ce sera une formule de quatre contre quatre.

À noter que ce tournoi se déroulera les 9 et 10 février et qu’un peu plus de 100 joueurs seront présents.