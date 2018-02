« Je nous vois gagner la série » - Stéphane Poulin

Le Cleri Sport de Saint-Georges aura sur son chemin les Beaucerons de Sainte-Marie pour sa première ronde des séries.

« Tout le monde repart à zéro et c’est sur la glace que la bataille de la 73 va se jouer », a indiqué l’entraîneur-chef de l’équipe de Saint-Georges, Stéphane Poulin, qui a vu sa troupe remporter deux des trois duels cette saison contre le club de Sainte-Marie.

Après s’être incliné 6 à 1 le 13 octobre à Sainte-Marie, le Cleri a remporté la rencontre du lendemain par ce même pointage. Le 19 janvier, les troupiers de Stéphane Poulin ont signé une victoire de 6 à 2.

Or, les Beaucerons ont terminé au quatrième rang avec une récolte de 68 points et un dossier de 20-9-0-1. Le Cleri a terminé un rang plus bas avec 65 points et une fiche de 20-9-1-0.

« Cette série représente un défi pour nous comme pour eux, puisque nous sommes deux bonnes équipes », a fait savoir Poulin. Son équipe a le vent dans les voiles avec une séquence victorieuse de sept victoires consécutives tandis que les Beaucerons ont remporté cinq de leurs dix derniers affrontements.

« J’ai beaucoup de respect pour leur équipe. Elle est bien équilibrée, mais si mon premier trio s’impose avec un Édouard Giguère reposé – qui a remporté le championnat des pointeurs –, je nous vois gagner la série. C’est le travail qui fera la différence. »

La série se mettra en branle une fois les séries deux de trois entre les Bulldogs de Beauce-Centre face à l’Expert de Saint-Romuald et les Bulls de Saint-Prosper contre le Cité Construction Disraeli terminées.

Horaire

24 février à 21 h 30 à Sainte-Marie

25 février à 19 h à Saint-Georges

2 mars à 20 h 35 à Sainte-Marie

3 mars à 20 h 30 à Saint-Georges (si nécessaire)

4 mars à 19 h 30 à Sainte-Marie (si nécessaire)