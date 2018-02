Le congrès de chasse et de pêche de Chaudière-Appalaches aura lieu à Ste-Marie

La Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs (FédéCP) convie les amateurs de chasse et de pêche à participer aux différents congrès organisés par ses quatorze unités régionales, qui se dérouleront du 24 février au 14 avril prochains. Le congrès régional de la Chaudière-Appalaches se déroulera d'ailleurs en Beauce lors du 24 février, au restaurant La Barbaque de Sainte-Marie.

À lire également :

Le congrès de la Capitale-Nationale, quant à lui, se déroulera au restaurant Normandin, à Beauport, samedi le 24 février 2018 également.

Il est possible d’obtenir plus de renseignements sur les activités se déroulant dans les différentes régions, du Bas-Saint-Laurent à la Côte-Nord en passant par les Laurentides, en visitant le site Web de la FédéCP, dans la section « Nos régionales », en téléphonant au 1-888-523-2863 ou en envoyant un courriel à info@fedecp.com.



Rappelons que la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs est un organisme sans but lucratif qui représente 125 000 membres à travers la province.

Depuis 1946, sa mission est de contribuer, dans le respect de la faune et de ses habitats, à la gestion, au développement et à la perpétuation de la chasse et de la pêche comme activités traditionnelles, patrimoniales et sportives.