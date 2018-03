Hockey : troisième revers consécutif pour le Cool FM de Saint-Georges

Le Cool FM de Saint-Georges entamait son dernier week-end en saison régulière vendredi le 2 mars dernier. Pour l'occasion, la formation beauceronne s'est rendue au centre Premier Tech de Rivière-du-Loup pour y affronter l'équipe des 3L. Saint-Georges a subi une défaite de 3 à 2, son troisième revers consécutif, lui assurant ainsi le cinquième rang de la Ligue nord-américaine de hockey.

Le Cool FM a accordé son premier but en milieu de première période, lorsqu'Yvan Busque de Rivière-du-Loup a trompé la vigilance du gardien Adam Russo d’une habile feinte.

Le chandail numéro 13, Martin Gascon, a ensuite égalisé la marque pour Saint-Georges en poussant un retour de lancer de David Poulin derrière Loic Lacasse. Le premier vingt s'est donc terminé par la marque de 1 à 1.

La deuxième période s'est constituée de jeu rapide et de quelques avantages numériques. Au final, aucune équipe ne s'est démarquée et la marque est restée intacte.



Au début du dernier tiers, les 3L ont procédé à un changement de gardien. Nicolas Corbeil a donné l’avance aux locaux grâce à un tir du poignet précis à travers le trafic.



Alors qu’il restait exactement 15 minutes à la période, Mario Boilard, du Cool FM de Saint-Georges, a inscrit son quatrième filet de la saison en profitant d’une passe d’Alexandre Labonté.



Le défenseur de Rivière-du-Loup, William Lacasse, a enfin procédé à un tir frappé à la ligne bleue et a donné la victoire à son équipe à la suite de celui-ci.

Notons que les joueurs de Saint-Georges ont effectué un total de 36 tirs au but pendant le match, soit 14 en première période, neuf en deuxième et 13 en troisième.

Les 3L de Rivière-du-Loup en ont quant à eux effectué 32, soit un total de 12 au premier tiers, 10 au second et 10 également au troisième.

Les trois étoiles de la partie ont été décernées respectivement à Yvan Busque, de Rivière-du-Loup, Martin Gascon, de Saint-Georges, et Michael Ward, de Rivière-du-Loup.