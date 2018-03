Ce sera une série Cool Fm de Saint-Georges contre les Marquis de Jonquière

Pour sa première ronde éliminatoire, le Cool Fm aura sur sa route les Marquis de Jonquière.

« On veut créer une surprise », a dit d’entrée de jeu le pilote du club de Saint-Georges, Mario Roy.

Seulement 10 points séparent ces deux équipes au classement général à la suite de la saison régulière, qui vient de se terminer lors de la dernière fin de semaine.

Au cours de la saison, ces deux équipes se sont affrontées à sept reprises et le Cool Fm l’a emporté trois fois, s’inclinant à quatre occasions.

« C’est une équipe qui a été construire avec de la constance et des choix au repêchage », a expliqué Roy à propos du club, qui a terminé au deuxième échelon de la Ligue avec un dossier de 20-11-5-0. La formation de la Beauce a pris le cinquième rang avec une fiche de 16-17-3-0.

Une fin de saison difficile

Privé de plusieurs effectifs, le Cool Fm a bouclé la saison sur une séquence de quatre revers – quatre défaites avec un écart d’un but – et l’entraîneur-chef a mentionné que plusieurs joueurs devraient effectuer leur retour au jeu pour la danse printanière.

Les attaquants Keven Cloutier, Patrick Lapostolle, Jonathan Laberge et le défenseur Kéven Dupont devraient être de l’alignement pour la première rencontre.

Quant à l’avant Mickaël Bédard, blessé depuis environ un mois, son cas est incertain. Le numéro 19 du Cool Fm a disputé son dernier match le 9 février.

Bien protégé Russo

Ce n’est pas un secret pour personne, le gardien Adam Russo est la pierre angulaire du Cool Fm et Roy sait très bien que son homme masqué aura un rôle important à jouer dans cette série.

« Adam est prêt à faire face à la musique, mais pour l’aider, il va falloir que l’équipe se présente », a commenté Roy.

La saison se termine avec un revers

Comme mentionné plus haut, la troupe de Mario Roy a perdu ses quatre derniers affrontements, dont ses deux derniers lors de la dernière fin de semaine.

Après s’être incliné 3 à 2 vendredi (2 mars) à Rivière-du-Loup, le Cool Fm a subi un revers de 6 à 5 face aux Éperviers de Sorel-Tracy, qui étaient en visite au Centre sportif Lacroix-Dutil samedi.

Avec un but et deux passes, David Poulin et Maxime Lévesque ont été les meilleurs pointeurs de leur équipe. Simon Desmarais, Simon Demers et Hubert Poulin ont été les autres buteurs.

Mathieu Dugas a terminé la rencontre avec 19 arrêts.