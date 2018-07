Tour de Beauce 2018 : 130 cyclistes en Beauce à partir du 13 juin

Ce matin, au Georgesville de Saint-Georges, la conférence de presse annonçant la 33e édition du Tour de Beauce a eu lieu. L'événement, qui durera du 13 au 18 juin prochains, verra défiler 130 cyclistes et 19 équipes sur un trajet de 635 km. Ces kilomètres seront effectués dans trois régions, soit la Chaudière-Appalaches, l'Estrie et la Capitale-Nationale.

L'annonce en a été faite en présence de Francis Rancourt, directeur général général du Tour de Beauce, de Catherine Leblanc, présidente du conseil d'administration de la corporation du Grand prix cycliste de Beauce, et de Claude Morin, maire de Ville de Saint-Georges.

« Les majestueuses routes de la Beauce et des régions limitrophes sont aujourd'hui reconnues mondialement par la communauté cycliste, et ce, grâce au Tour de Beauce », a commenté M. Rancourt.

« Nous prenons d'ailleurs cette occasion pour remercier tous nos partenaires des gouvernements municipaux ainsi que le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports qui facilitent l'emprunt des routes pour la durée du Tour de Beauce. L'accueil que nous recevons annuellement dans les différentes municipalités est remarquable et permet une vitrine exceptionnelle pour les régions visitées », a-t-il poursuivi.

La Ville de Saint-Georges appuie l'événement : elle accorde une somme de 50 000 $ en plus de fournir des biens et des services. Le maire croit aux retombées économiques du Tour de Beauce de même qu'à la visibilité qu'elle offre à la Ville et à la Beauce. « On y croit. On a une belle région à vendre », a-t-il affirmé.

La finale du Tour de Beauce 2018 aura lieu le dimanche 17 juin à la suite d'une étape de 122 kilomètres disputée sur un circuit urbain de 10 km dans la ville de Saint-Georges. La population est invitée à venir encourager les coureurs en grand nombre lors de cette étape finale qui sera précédée d'un « Tailgate » organisée par IGA Familles Rodrigue et Groleau près de la ligne de départ/arrivée à l'angle de la 150e Rue et de la 10e Avenue.

Programmation

Tour de Beauce 2018 - Étapes

Étape 1 - le mercredi 13 juin : Saint-Georges - Saint-Georges (177 km)

Étape 2 - le jeudi 14 juin : Lac-Mégantic/Parc national du Mont-Mégantic (169 km)

Étape 3a - le vendredi 15 juin : Saint-Prosper (20km) (contre-la-montre)

Étape 3b - le vendredi 15 juin : Saint-Georges - Notre-Dame-des-Pins (77 km)

Étape 4 - le samedi 16 juin : Ville de Québec (70 km) (Critérium: 35 tours de 2 km)

Étape 5 - le dimanche 17 juin : Ville de Saint-Georges (122 km) (Circuit urbain : 12 tours de 10 km)

Distance totale : 634,8 km