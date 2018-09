EN IMAGES | La 8e édition du Défi PSF : les premiers départs

En matinée, EnBeauce.com s'est rendu à la polyvalente Saint-François, à Beauceville, pour les premiers départs du Défi PSF. La huitième édition a lieu en septembre, contrairement aux années précédentes. Malgré des inscriptions moins massives que l'an dernier, où près de 700 personnes avaient relevé défi, les participants affichaient une énergie contagieuse sur la ligne de départ.

Cet événement sportif est ouvert à toute la population. Trois départs avaient lieu entre 8 h 30 et 9 h 15 : ceux du parcours de 21.1 km, de 10 km et de 5 km. À 11 h 15, c'était le départ pour le parcours de 2 kilomètres. En nouveauté, cette année : le parcours de 21.1 km en équipe de deux.

Dave Loubier, fondateur de l'événement et enseignant en anglais, était présent dès 5 h ce matin,avec une dizaine d'élèves. Bernard Turcotte, enseignant en univers social, est l'autre organisateur de l'événement ; il s'est greffé à l'organisation il y a six ans.

Hier, 20 élèves étaient au travail afin de préparer les chandails des coureurs et les trousses. Cette organisation d'envergure se fait avec les élèves, qui n'hésitent pas à faire du bénévolat.

Avantages du parcours

Pour Bernard Turcotte, le circuit offert par le Défi PSF est enviable. À preuve, des gens venant de Québec, Montréal et Shawinigan ont été aperçus. « On offre un beau parcours, qui est relativement plat. Certains viennent ici pour faire des temps également. Si on le compare à d'autres courses dont le circuit est plus côteux, le nôtre permet à plusieurs personnes de faire de bons temps », a-t-il analysé.

L'idée derrière le Défi PSF

Pour Dave Loubier, qui a créé l'événement, l'idée ayant mené au Défi PDF est simplement de faire bouger les gens. « C'est prouvé : quand on bouge plus, que ce soit au travail à l'école, on performe mieux », a-t-il affirmé. Dès la première année, il y avait 173 personnes au rendez-vous. L'année record a enregistré 800 inscriptions.

Que les participants soient nombreux ou non, l'organisation de la course demeure la même. La difficulté première n'est pas de trouver des participants ou des bénévoles, mais plutôt des commanditaires. La raison est simple : ils sont souvent sollicités.

Vers une 9e édition

Avant même la fin de la huitième édition, les deux organisateurs ont annoncé à EnBeauce.com leur volonté de tenir une neuvième édition du Défi PSF. Ils feront ce qui doit être fait pour en arriver.