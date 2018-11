L'Assurancia junior AA remporte ses deux premiers matchs

L’Assurancia Junior AA a remporté ses deux premiers matchs de la saison contre le Model de Lotbinière et les Beaucerons de Sainte-Marie.

Le premier avait lieu à Saint-Agapit le vendredi soir. C’était la soirée d'ouverture pour Lotbinière. Saint-Georges a remporté la victoire grâce à Charles-Étienne Roy et ses deux buts et deux passes. Nathaniel Doyon a, pour sa part, marqué son premier but dans le circuit Loubier. Les autres buteurs ont été Antoine Veilleux, Édouard Giguère, Sam Morin, Vincent Dumont. La marque finale était de 8 à 2 pour Saint-Georges.

Pour ce qui est du match du samedi, l'Assurancia Junior AA a remporté la victoire contre les Beaucerons de Sainte-Marie. Après une première période au pointage nul, Sainte-Marie a pris les devants en comptant deux buts. Tôt en troisième période, Cédric Poulin de l’Assurancia a compté un but, Nathaniel Doyon a ensuite fait de même, créant ainsi une égalité, mais les Beaucerons ont repris les devants. L'entraîneur Stéphane Poulin a donc retiré son gardien des buts, ce qui a amené son équipe en prolongation. C'est le but de Samuel Morin qui a donné la victoire à l’Assurancia, suite à une passe de Jacob Roy. La marque finale était de 4 à 3.

Le prochain match de l’Assurancia Junior AA aura lieu vendredi le 12 octobre, contre le Model de Lotbinière.