Sentiers de motoneige : une nouvelle signalisation d'urgence hors route

Les services de sécurité incendie de la MRC des Etchemins ont procédé à l’installation de panneaux d’urgence dans les sentiers de motoneige et de VTT de son territoire afin d’optimiser l’efficacité des éventuelles interventions de sauvetage.

C’est au total 588 km de sentiers qui desservent les motoneigistes et les quadistes pour l’ensemble des treize municipalités des Etchemins. Les panneaux installés, selon les normes du ministère du Transport, incluent un numéro d’identification à préciser au téléphoniste du 911 par l’utilisateur du sentier en situation d’urgence ou de détresse.

Le numéro se décompose comme suit : les 5 premiers chiffres sont le code géographique de la municipalité (par exemple 28005 pour Lac-Etchemin). Ensuite, une lettre indique dans quel sentier vous vous trouvez (M = motoneige et Q = quad), suivi de 2 derniers chiffres qui indiquent le point d’évacuation localisé par des coordonnées GPS utilisé par tous les intervenants d’urgence.

Ce projet de signalisation a pour objectif de permettre aux motoneigistes et aux quadistes de mieux se situer en cas d’urgence dans les sentiers et de faciliter le travail de repérage des équipes de sauvetage d’urgence en milieu isolé (SUMI).

Il a été rendu possible grâce à une contribution financière de plus de 47 000 $ provenant du Programme d'aide financière pour le soutien à l'organisation des interventions d'urgence hors du réseau routier.

Les sommes accordées ont aussi permis l'achat de matériel et d'équipements favorisant la mise en œuvre du protocole local d'intervention d'urgence, et ce, dans le but d'accroître la rapidité et l’efficacité des interventions d'urgence en milieu isolé, contribuant ainsi à assurer la sécurité des usagers.

La MRC des Etchemins rappelle qu’il est du ressort de chaque citoyen d’être garant de sa sécurité. Cette initiative vient donc appuyer une utilisation responsable des sentiers gérés par la Fédération québécoise des clubs quads (FQCQ) et la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec (FCMQ).