Le Club de judo de St-Georges fait belle figure à Québec

Le Club de judo Saint-Georges était dans l’action la fin de semaine des 20 et 21 octobre à la Coupe Daniel Hardy, à Québec, premier tournoi de sélection sur sept, pour les qualifications au championnat canadien 2019.

11 compétiteurs de l’équipe du club de judo St-Georges ont foulé les tatamis de Québec et ce, avec brio.

La Coupe Daniel Hardy de Québec ouvre le bal des compétitions de judo au Québec à chaque année, et c’est avec un record de près de 700 compétiteurs sur deux jours que le tournoi s’est déroulé ! Le club de judo St-Georges y était avec son équipe de compétiteurs, mais également avec son équipe de bénévoles pour l’organisation du tournoi.

Dans un premier temps, Leah Michaud et William Maheux ont tous deux remporté l’or dans la catégorie U12. Charline Bourque a brillamment combattu jusqu’en finale pour la médaille d’or, mais pour en ressortir avec l’argent. Les deux nouvelles recrues U12, Jérémy Giroux et Landon Lessard, ont tous deux respectivement récolté le bronze et l’argent.

« Jérémy et Landon en étaient tous deux à leur première aventure provinciale, certes, mais surtout à leurs premiers combats debout en compétition », souligne Sylvain Michaud, entraîneur de l’équipe de compétition du club de Saint-Georges.

« Il faut savoir qu’en judo, les enfants en bas de l’âge de 10 ans, ne font que du combat au sol en compétition pour leur sécurité, mais aussi pour leur formation dans leur processus d’apprentissage du judo. Le judo est très structuré pour les jeunes, vous ne verrez pas un enfant de 12 ans, par exemple, avec une ceinture noire autour de la taille. Il y a des âges minimaux pour chaque ceinture et chaque étape de tournoi. »

- Martin Beaulieu, entraîneur en chef

Quant à eux, Thomas Rodrigue a récolté le bronze et Niko Fournier a remporté l’argent. Sacha Cliche, Anthony Rodrigue, Léonard Lachance et Samuel Lespérance ont livré de superbes combats, bien qu'ils ne soient pas montés sur le podium. À souligner, la première présence sur la scène provinciale pour Niko Fournier, Léonard Lachance et Samuel Lespérance. Un total de 7 médailles sur 11 participations.

« Nous tenons à souligner et à remercier les bénévoles de partout dans notre zone ''judo'', le Club de Judo Saint-Georges, le Club de judo Lévis, Budokwai, Judo Charlesbourg, Université Laval et Vieille Capitale, entre autres », conclut Martin Beaulieu, directeur de la Coupe Daniel Hardy.