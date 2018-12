Le CNRB en compétition durant la fin de semaine

Les nageuses et nageurs du Club ont été nombreux à s’exprimer dans différents bassins au cours de la dernière fin de semaine.

Lors de la seconde rencontre régionale tenue à Charlesbourg, le 2 décembre, dix nageurs qui entreprennent leur première année de compétition ont démontré qu’ils pouvaient très bien faire. Ils ont remporté dix médailles dont quatre d’or. Anael Cormier et les frères Émile et Hubert Bergeron, avec trois médailles chacun, s’y sont particulièrement illustrés.

Pour leur part, une quinzaine de membres plus anciens participaient à l’invitation provinciale NSH à Sainte-Foy où s’affrontaient plus de trois-cent-cinquante nageurs de niveau provincial et provincial développement. Ceux-ci ont ramené en Beauce six médailles dont une d’or, malgré la non-participation de plusieurs à des finales pour lesquels ils s’étaient classés. C’est Marianne Fortin, avec une première place et trois troisièmes places, qui a fait la meilleure récolte.

C’est enfin à l’occasion de la deuxième compétition locale de la saison que tous ces nageuses et nageurs, et de nombreux autres membres du CNRB, se sont mesurés entre eux, samedi le 1er décembre, à Saint-Georges.