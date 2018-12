Les karatékas de Studios Unis de Beauce remportent plusieurs prix à Québec

Une dernière compétition avait lieu pour les Studios Unis de Beauce à Québec, le 9 décembre dernier, et était organisée par les Studios Unis de Duberger. Les 17 karatékas beaucerons qui y participaient se sont bien démarqués lors de cette compétition en remportant plusieurs prix.

Ceux-ci ont donc ramené un total de 29 prix, soit 20 premières places, 6 deuxièmes places et 3 troisièmes places.

Le senseï Jean-Pierre Caron a offert tout un spectacle en remportant 2 premières places en kata créatif et kata armé créatif, et une deuxième place en kata traditionnel. Sans surprise, par ses premières places, il a accédé aux grands champions où il a remporté 2 premières places avec son kata créatif et kata armé créatif.

Daniel Guay a offert toute une prestation, malgré qu’il ait terminé deuxième en combat. Cependant, il a tout de même remporté une première place en kata armé et 2 troisièmes places en kata kenpo et kata traditionnel.

Suzie Roy a su se faire remarquer avec ses 2 premières places en kata armé créatif et kata traditionnel. Elle a également obtenu 2 deuxièmes places en kata kenpo et kata traditionnel armé.

Les jeunes s’illustrent

Du côté des plus jeunes, on observe un joli lot de prix, eux qui se sont aussi distingués lors de la compétition. Voici leurs résultats :

Alexy Grondin : grand champion mains nues des moins de 14 ans, 1e place en kata musical et en kata armé musical

Samuel Labrie : 1e place en kata musical armé, en kata musical et en kata extrême musical

Derek Breton : 1e place en kata créatif extrême, kata armé, kata armé musical

Nicolas Ménard : 1e place en kata musical et en kata créatif armé

Lucas Roy : deux 1res places en kata musical et en kata créatif, plus une 3e place en kata armé

Philip Poulin : 1e place en kata créatif

Jean-Raphaël Chrétien : 1e place en kata armé et 2e place en kata armé musical

Olivier Ménard : 1e place en kata armé

Yohann Grondin : 2e place en kata musical et 4e en kata kenpo

Les Ninja’s Mom

Il y avait une nouveauté cette année, avec les Ninja’s Mom qui sont sorties de l’ombre. Il faut rappeler que les jeunes athlètes sont soutenus tout au long de l’année par leurs parents. Studios Unis de Beauce en profite donc pour remercier tous les parents pour leur implication.

Elle ne sont pas passées inaperçues avec leur uniforme plutôt amusant. Elles ont fait jasé d’elles, autant par les mamans des autres écoles que par leurs propres enfants. Un nouveau mouvement est né.