Conclusion d’une année faste au Club de natation régional de Beauce

Du 7 au 9 décembre avait lieu le Défi Nez rouge. Il réunissait à l’Université Laval plus de mille nageuses et nageurs provenant de plus de trente clubs de partout au Québec. Certaines épreuves voyaient s’affronter jusqu’à cent participants.

Les vingt-deux membres du Club de natation régional de Beauce présents ont su bien performer, améliorant leur temps inscrit dans la plupart des épreuves auxquelles ils participaient en plus d’être présent sur le podium à dix reprises.

Cette dernière compétition de 2018 a permis à Maxim Frenette de remporter cinq médailles, dont une d’or, alors que Marie-Élaine Bougie, à la brasse, touchait l’or, l’argent et le bronze. Julianne Tremblay et Marianne Fortin ont aussi accédé au podium au papillon et au crawl.

Ces succès couronnent une année faste pour le CNRB qui a vu ses nageuses et nageurs obtenir d’excellents résultats et entendre les diverses autorités s’engager à équiper Saint-Georges d’un bassin réglementaire attendu depuis quarante ans.