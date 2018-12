3e blanchissage consécutif pour les Chevaliers

Le 8 décembre, la formation dirigée par Mathieu Turcotte se déplaçait à St-Hyacinthe pour un rare match le samedi soir. Il s'agissait du 1er duel entre les deux équipes cette saison. Les Gaulois avaient remporté 7 de leur 10 derniers matchs avant la rencontre de samedi et était un des clubs qui avait connu le plus de réussite dans les dernières semaines.

Les locaux ont d'ailleurs commencé le match en lion, en voyant un des leurs s'amener seul face au gardien Thomas Couture après seulement quelques secondes de la mise en jeu initiale. Celui-ci a toutefois été très solide, plus particulièrement dans le premier vingt, pour repousser les multiples attaques lancées contre lui. Ceci donnera la possibilité aux siens d'ouvrir le score en premier, par l'entremise de Joshua Roy, récupérant une rondelle libre aux pieds du gardien, à 7:26 du premier tiers. Nicolas Daigle en ajoutera un 2e pour Lévis, son 15e de la saison, alors qu'il marquera d'un tir chirurgical dans la partie supérieure.

Après avoir apporté des correctifs, surtout sur la qualité de l'exécution, les Chevaliers ont continué leur travail de démolition en 2e période, lorsque le défenseur de 16 ans, Alex Falardeau, laissera partir un boulet de canon de la ligne bleue, pour inscrire son 2e filet du week-end.

En 3e période, c'est l'équipe dominante des Chevaliers du début de saison qui s’est présentée sur la patinoire Louis-Philippe-Gaucher de St-Hyacinthe. William Veillette et Olivier Coulombe s'échangeront habilement la rondelle sur une descente à 2 contre 1, permettant à ce dernier de pousser la rondelle au fond du filet pour son 15e de la présente campagne. Julien Hébert (son 10e) et Joshua Roy avec son 2e du match, viendront sceller l'issue de la rencontre avec le 5e et 6e filet des visiteurs. Thomas Couture a repoussé les 23 lancers dirigés contre lui pour ainsi signer un 3e blanchissage de suite pour les Chevaliers. L'équipe de la région de Chaudière-Appalaches égalise ainsi un autre record, avec un 7e jeu blanc pour la campagne 2018-2019, ce qui est le plus grand nombre établi lors d'une seule et même saison. Avec cette victoire, les Chevaliers ont ainsi signé leur 28e victoire consécutive.

Récipiendaires des 3 étoiles RDS :

1ère étoile : Joshua Roy - 2 buts

2e étoile : Nicolas Daigle - 1 but, 2 passes

3e étoile : Olivier Coulombe - 1 but, 2 passes

Prochain match des Chevaliers

Le prochain match pour les Chevaliers sera mercredi à midi trente, alors que s'amorcera la 13e édition du Challenge Midget AAA CCM du côté du Saguenay-Lac-St-Jean. Les joueurs de Mathieu Turcotte affronteront l'équipe du Wolfpack de Cole Harbour (Nouvelle-Écosse). À noter que ce match ne compte pas pour la saison. Les matchs de jeudi et de vendredi font, eux, partie intégrante de la saison.