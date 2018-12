Un pont plus sécuritaire pour les motoneigistes à Saint-Théophile

Le Club de motoneigistes Linière-Marlow a inauguré samedi dernier son nouveau pont traversant la rivière Loup à Saint-Théophile qui assurera la jonction entre les sentiers Trans-Québec 25 et 75.

Marc Tanguay, président du club de motoneigistes Linière-Marlow, l’attendait depuis maintenant 4 ans. En 2014, le Ministère des Transports avait laissé un délai de trois ans aux motoneigistes pour trouver un autre moyen de traverser la rivière que le pont de la du Loup. Ce nouveau pont, achevé à la mi-novembre, assurera plus de sécurité aux motoneigistes en plus de leur conférer un accès plus facile.

Selon M. Tanguay, cette nouvelle infrastructure sera profitable pour le tourisme, particulièrement celui provenant des États-Unis : il constate déjà un essor.

La nouvelle passerelle d’une valeur de 640 000$ a été financée à 75% par le Ministère des Transports, le reste provient de partenaires privés.