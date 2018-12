Coupe du monde de snowboard cross : Éliot Grondin termine 44e

Le début de saison de Coupe du monde en snowboard cross a commencé pour Éliot Grondin par des qualifications à Cervinia en Italie hier, le 20 décembre.

Malgré de forts vents qui aidaient ou nuisaient aux athlètes selon le moment de leur descente, l’athlète de Sainte-Marie avait pu se tailler une place pour la Coupe du monde d’aujourd’hui en se qualifiant 34e. Seulement 48 places étaient disponibles pour cette course.

La course d’aujourd’hui s’est malheureusement terminée en huitième de finale. Tout allait bien, le Beauceron manoeuvrait bien, il a suivi sa stratégie et sa planche glissait bien. Tout le monde a cru jusqu'à la toute fin qu’il passerait en quart de finale, mais un athlète est tombé près de lui et Éliot a dû l’éviter, ce qui l’a ralenti sur la ligne finale. Il termine donc en 44e position à sa première Coupe du monde de la saison. Ce n’est pas le résultat qu’il souhaitait, il est un peu déçu, mais l’athlète sait que ce sont des choses qui arrivent dans son sport. La bonne nouvelle, c’est qu’il pourra se reprendre demain, car il y a qualification et course dans la même journée.