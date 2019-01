LNAH : Dave Labrecque est le joueur offensif du mois de décembre

La Ligue nord-américaine de hockey (LNAH) a dévoilé ce jeudi, le 3 janvier, les honneurs individuels du mois de décembre.

Le joueur offensif du mois de décembre est Dave Labrecque de l’Assurancia de Thetford. Labrecque a fait tout un retour dans la LNAH en décembre. En cinq rencontres, l’attaquant de 28 ans a marqué sept buts tout en amassant trois mentions d’aide. En plus d’inscrire un tour du chapeau, il a également marqué à une reprise en désavantage numérique. Il termine le mois avec un différentiel de +5.

Le titre défensif revient au gardien de but des 3L de Rivière-du-Loup Guillaume Decelles. Ce dernier a signé six gains lors du mois de décembre. Il n’a concédé que 17 buts sur 221 lancers conservant une moyenne de buts alloués de 2,80 et un pourcentage d’arrêts de 0,923.

Chez les recrues, le joueur offensif de décembre est Janick Asselin des 3L de Rivière-du-Loup. En huit rencontres, Asselin a inscrit quatre buts et ajouté huit mentions d’aide à sa fiche personnelle. Il a mis les gardiens adverses à l’épreuve à 24 reprises et conservé un excellent différentiel de +8.

Pour une deuxième fois cette saison, la recrue défensive est le gardien de but de l’Assurancia de Thetford Philippe Cadorette. En cinq départs, Cadorette a remporté quatre victoires et subi un revers en prolongation. En plus de réaliser son troisième jeu blanc de la saison, il a terminé le mois avec un pourcentage d’arrêts de 0,942 et une moyenne de buts alloués de 1,98.