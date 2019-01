L’équipe du Québec en snowboard cross s’entraînera au Mont-Orignal

Cette année, c’est toute la délégation de l’équipe du Québec en snowboard cross qui s’entraînera au Mont-Orignal, à Lac-Etchemin, durant toute la saison.

On y retrouve, entre autres, Jonathan Poulin de Lac-Etchemin, Anthony Marcoux de Scott-Jonction, William Vallée de Sainte-Marie, Tristan Bell d’Aylmer, Félix-Antoine Paradis de Longueuil et Yohan Loïk Ménard de Montréal. Chez les filles, on retrouve Anne Gagné de Lac-Etchemin, Rose-Marie Tanguay de Saint-Odilon, Fanny Girardin de Yverdon-les-bains en Suisse, July-Ann El Baze de Nice en France et finalement, Billy Tremblay de Québec. Nous aurons la chance de voir briller ces athlètes qui feront leur première course en NorAm au début du mois de janvier, puisqu’ils s’envoleront vers Calgary à la station de ski Panorama.

Durant la période des Fêtes, le club Excellence Snowboard était fier d’accueillir Éliot Grondin, Audrey Mcmaniman et Dany Bourgeois de l’équipe de NextGen de Canada Snowboard qui sont venus s’entraîner avec les autres athlètes du club avant de poursuivre leurs compétitions sur le circuit de la Coupe du monde.

Le club Excellence Snowboard du Mont-Orignal se démarque particulièrement avec le haut calibre de ses entraîneurs sélectionnés pour accompagner les athlètes en compétition. Notons entre autres l’entraîneur-chef Nicolas Desmarais qui habite la région de Montréal, Fabrice Robert de Mascouche, Justine Côté de Montréal, Pier-Olivier Desmarais de Montréal et finalement, Maude Robinet-Pigeon de Québec.

Le club Excellence Snowboard souligne la gracieuseté du directeur du Mont-Orignal, M. Marc Lacroix, pour la remise d’un billet de saison gratuit à chaque athlète de l’équipe du Québec. La piste d’entraînement de snowboard cross du Mont-Orignal se démarque par ses attraits techniques pour s’entraîner sur des modules de haut niveau. Des athlètes et des entraîneurs de partout au Québec font la route toutes les fins de semaine pour venir s’y entraîner.