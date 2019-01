Une défaite et une victoire pour l'Assurancia Junior AA

L’Assurancia Junior AA affrontait deux fois les Bulldogs de Beauce-Centre la fin de semaine dernière. La première rencontre s’est terminée par une défaite pour Saint-Georges, alors que le match du samedi s’est fini 4-3 en leur faveur.

Le vendredi 4 janvier, l'Assurancia a perdu le match contre Beauce-Centre avec un pointage final de 6 à 3. Le 6e but a été compté dans un filet désert. « Nous avons eu plusieurs chances de marquer, leur gardien a été excellent, cependant nous n’avons pas été à la hauteur. », explique Stéphane Poulin, entraîneur de l'Assurancia.

Saint-Georges a eu une deuxième chance samedi soir, alors qu’ils affrontaient à nouveau les Bulldogs, cette fois, à domicile. C'est par le pointage de 4 à 3 que l’Assurancia l’a emporté. Cette victoire peut être attribuée aux buts de Nickolas Morin et Édouard Giguère qui ont récolté deux passes en plus de leur but, ainsi qu’au filet de Cédric Poulin et de Sam Morin.

M. Poulin, satisfait du match affirme : « Nous sommes sortis forts. Nous avons mieux joué qu'hier. Nos unités spéciales ont fait la différence. En désavantage numérique, nous avons été parfaits et les avantages numériques nous ont donné le but gagnant. »

Le prochain match de l’Assurancia aura lieu samedi prochain, alors que Sainte-Marie se déplacera au Centre sportif Lacroix-Dutil.