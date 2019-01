Défaite de l’Assurancia face aux Beaucerons de Sainte-Marie

L'Assurancia junior AA de Saint-Georges recevait les Beaucerons de Sainte-Marie, samedi, au Centre sportif Lacroix-Dutil. L’équipe a subi un revers de 8-2 face à ses rivaux.

En première période, l’équipe de Sainte-Marie a été la première à s’inscrire au pointage, grâce à un but d’Olivier St-Cyr à 1:31. Saint-Georges a ensuite égalé la marque à 3:26 sur un but de Keven Landry. Pascal Fleury et Zachary Talbot ont obtenu des passes sur ce but. Sainte-Marie a répliqué avec 3 buts pour terminer la période avec la marque de 4 à 1.

Au deuxième vingt, le joueur de Sainte-Marie, Christophe Lecours, réussit un filet sur des passes de Tristan Veilleux et de Tommy Dumont à 8:19. Antoine Veilleux a ajouté un but pour Saint-Georges, mais l’équipe de l’Assurancia n’a pas eu la chance d'effectuer une remontée pour être en mesure de remporter la partie. Toujours en 2e, Sainte-Marie s’inscrit à nouveau au pointage à 19:33, grâce à un but de Philippe Leclerc.

En 3e période, l’équipe des Beaucerons a conclu la rencontre avec deux buts inscrits par Gabriel Faucher et Nicolas Létourneau, à 4:38 et à 10:26, ce qui a porté la marque finale à 8 à 2.

Durant la partie, rien ne fonctionnait pour l’équipe de Saint-Georges.

« Ça va nous faire du bien de prendre un peu de recul et ensuite se regrouper pour le tournoi, je songe à faire des changements au niveau de mes lignes d'attaque, question de secouer l'équipe un peu », a indiqué l'entraîneur Stéphane Poulin.

L’équipe de l’Assurancia sera en repos la semaine prochaine et se retrouvera en tournoi à Shawinigan le 25 janvier.