Les Chevaliers finalement vaincus

Ce sont finalement les Cantonniers de Magog qui ont mis fin à l’historique série de victoires des Chevaliers par le pointage de 5-3 ce soir.

C’est dans un aréna plein à craquer que les deux équipes ont offert une prestation digne des séries éliminatoires. François Paradis et Gilles Lehoullier étaient les invités d’avant-match.

En première période, les Chevaliers ouvrent la marque en avantage numérique à 7:58, Julien Hébert marque son 11e but de la saison, Alex Falardeau et le Beauceron Olivier Nadeau obtiennent les aides sur le but. Quelques minutes plus tard, encore en avantage numérique, Julien Hébert marque son 2e but de la soirée. Cette fois-ci, avec l’aide de Joshua Roy et d’Olivier Nadeau. Les locaux retraitent au vestiaire avec une avance de 2 buts.

En deuxième période, mauvaise nouvelle à leur retour sur la glace, deux Chevaliers manquent à l’appel. Julien Hébert qui connaissait un gros match et Jason Boissonneault ne sont pas de retour. L’entraîneur, Mathieu Turcotte, doit changer ses trios. Il va jusqu’à utiliser Olivier Boutin, un défenseur à l’attaque, pour pallier à l’absence des deux attaquants en plus de William Robitaille (attaquant) qui n'était pas du match. Les visiteurs en profitent pour inscrire 3 buts sans réplique, ceux de Jésus-Piaget Ntakarutimana à 12:20, de Jacob Dionne à 16:48 et de Justin Robidas qui complète une belle pièce de jeu à 18:34. Après deux périodes, la marque est de 3-2.

En troisième période, Alexandre Doucet marque un but à 4:09 pour doubler l’avance des siens. Dans une fin de match endiablé, Joshua Roy soulève la foule et rétrécit l’écart à un but. Il s’agit de son 31e but de la saison. Nicolas Daigle obtient une passe.

La foule est demeurée sur le bout de son siège lors d’un avantage numérique. Les Chevaliers ont bien failli niveler la marque, mais le gardien des Cantonniers n’a pas bronché. Justin Robidas complète la marque avec un but dans un filet désert.

Les trois étoiles RDS

1ère étoile : Xavier Dupont des Cantonniers;

2e étoile : Jacob Dion des Cantonniers;

e étoile : Julien Hébert des Chevaliers

Le prochain match des Chevaliers aura lieu demain alors qu’ils recevront l'Intrépide de Gatineau à compter de 17h30.