Les Lynx de Haute-Beauce Champion de la finale BB

La 48e édition du Tournoi provincial de hockey Bantam du Centre Hi-Fi à Saint-Georges a débuté en grande pompe . Ce sont la catégorie B et BB qui étaient les premiers à se lancer.

Ce sont huit équipes qui s’affrontaient dans le niveau le plus élevé du tournoi. Les Beaucerons peuvent être fiers de deux de leurs équipes qui ont obtenu leur place dans la grande finale. Le Garaga et le club des Lynx de la Haute-Beauce se sont disputés le titre de champion. Le tout s’est terminé en prolongation avec le but victorieux de Jimmy Saint-Pierre de l’équipe des Lynx.

Dans les quatorze équipes de la classe B, l’équipe de la Haute Beauce a terminé en grande-finale contre le National du Saguenay. C’est en troisième période qu’elle s’est inclinée 3-1.

La fin de semaine prochaine, le tournoi reprend avec les équipes Bantam A et Cadet D2.