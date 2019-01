LNAH : Steven Veilleux est élu deuxième étoile de la semaine

La Ligue nord-américaine de hockey (LNAH) a dévoilé ce lundi, le 28 janvier, les trois étoiles l’Entrepôt du baseball de la dernière semaine d’activités.

L’attaquant des Pétroliers du Nord, Nicolas Corbeil, est la première étoile de la semaine. Samedi soir face à l’Assurancia de Thetford, Corbeil y est allé d’une performance de deux buts et de deux mentions d’aide. En plus d’inscrire le but gagnant, le vétéran de 35 ans a été utilisé à profusion par son entraîneur.

Gardien de but réserviste avec le Cool FM de Saint-Georges, Steven Veilleux monte sur la deuxième marche du podium hebdomadaire. En l’absence d’Adam Russo, Veilleux a offert toute une performance vendredi soir face aux Marquis de Jonquière en repoussant 38 des 39 lancers dirigés vers lui pour un pourcentage d’arrêts de 0,952.

Alexandre Giroux de l’Assurancia de Thetford complète la sélection hebdomadaire. Vendredi soir, Giroux a inscrit deux buts, dont le but gagnant, dans le gain des siens face aux Pétroliers du Nord. Il termine le match avec un différentiel de +2 et cinq lancers en direction des gardiens adverses.

Les performances de Jean-Philippe Levasseur de l’Assurancia de Thetford et de Patrick Bordeleau des Pétroliers du Nord ont également été considérées.