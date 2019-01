Les Dragons juvéniles hockey de Saint-Georges triomphent

Du 25 au 27 janvier derniers, les Dragons juvéniles participaient au Tournoi midget/juvénile de Saint-Joseph.

Huit équipes au total étaient inscrites dans la division 2. Après une ronde préliminaire où ils ont présenté une fiche de 2 victoires et une défaite, les représentants de la polyvalente de Saint-Georges ont vaincu le Blizzard de l’école secondaire La Magdeleine par la marque de 4 à 0 en demi-finale.

En grande finale, les Dragons retrouvaient le Noir et Or de Mortagne qui les avait vaincus 3-0 lors de la ronde préliminaire. Après un match chaudement disputé, c’est en prolongation, sur un but de Justin Maras, que les Beaucerons l’ont emporté par la marque de 2 à 1. Dereck Fecteau a été le meilleur marqueur du tournoi. Il s’agissait d’une 2e présence en finale en 2 tournois pour eux.

Dragons cadets

Les cadets, pour leur part, participaient au Tournoi bantam de Saint-Georges dans la nouvelle catégorie scolaire, cadet division 2. L’équipe de la polyvalente de Saint-Georges s’est bien débrouillée se taillant une place en demi-finale. Lors de ce match enlevant où les Dragons sont revenus de l’arrière de 2 à 0 à l’égalité en fin de troisième période, ils ont dû s’avouer vaincus en fusillade face aux Corsaires de Pointe-Lévy.

Dragons benjamins

Les benjamins, quant à eux, ont participé au Tournoi Pascot de Saint-Pascal de Kamouraska du 18 au 20 janvier derniers, également en division 2. Ils ont également bien fait en se rendant jusqu’à la demi-finale, pliant l’échine par la marque de 3 à 2 face aux éventuels champions, le Royal de l’école Cardinal-Roy.

La période de préinscription aux camps des Dragons cadets et juvéniles est maintenant en cours. Les informations se retrouvent sur la page Facebook des Dragons hockey PSG ou sur le site Internet de la polyvalente de Saint-Georges (http://psg.csbe.qc.ca)