L’Assurancia junior AA rendra hommage à Dave Vallée lors de leur prochain match

L'Assurancia junior AA jouera un match important samedi 2 février à 20 h 30 au Centre sportif Lacroix-Dutil. Le club de hockey de Saint-Georges rendra un hommage à Dave Vallée pour souligner ses 10 ans d'implication comme partenaire et administrateur de l'équipe.

Plusieurs anciens seront présents, alors l’Assurancia lance l'invitation aux anciens membres du Cléri Sport pour venir remercier celui-ci et encourager les joueurs d'aujourd'hui.

M. Vallée a été le propriétaire du magasin Cléri Sport durant de nombreuses années et il a été impliqué dans la communauté longtemps en commanditant le club junior AA, le club de baseball junior, les jeunes du p’tit Cléri, etc. Le club de hockey l'Assurancia junior AA voulait lui rendre hommage et le fera avant le match de samedi à Saint-Georges.

Pour le président de l'équipe Robert Villeneuve, « Dave a été présent et à l'écoute des jeunes, s'impliquer comme partenaire durant 10 ans est tout à fait exceptionnel ».

L'entraîneur Stéphane Poulin est derrière le banc de l'équipe depuis 6 ans et confirme, lui aussi, que M. Vallée est quelqu'un d'exceptionnel :

« Dave était pas juste impliqué, il était présent, il aura marqué une génération de jeunes qui ont été très fiers de véhiculer le nom Cléri partout où on passait, l'Assurancia est maintenant le partenaire, et l'héritage de Dave fait en sorte que la fierté continue auprès de l'équipe, et de véhiculer l'Assurancia sera aussi important que l'était le Cléri ».

L’équipe tient à rappeler que les personnes qui ont été impliquées de près ou de loin avec Dave Vallée sont les bienvenues au match de samedi soir.