Le Cool FM est de retour à la maison

Le Cool FM a disputé ses trois derniers matchs à l’extérieur, ce qui ne l’a pas empêché de rafler la victoire face aux Pétroliers et au Marquis. Ils ont toutefois dû s’avouer vaincus en tir de barrage contre les Éperviers. Ils auront une deuxième chance de les vaincre ce vendredi alors qu’ils seront de retour au Centre sportif Lacroix-Dutil, mais ce, pour une brève durée , car ils devront retourner à Saint-Jérôme affronter les Pétroliers.

Les Georgiens pourront retrouver leur équipe favorite ce vendredi, alors que les Éperviers de Sorel, 2e au classement général, seront les visiteurs. Lors de leur seule visite à Saint-Georges, le Cool FM avait joué un match sans accroc en récoltant une victoire avec un pointage final de 5 à 1. Les 10 derniers matchs du Cool FM se sont soldés par 5 victoires, 4 défaites, ainsi qu’un revers en surtemps. Les Éperviers, quant à eux, comptent 5 victoires et 5 défaites. Le Cool FM devra prendre ses adversaires au sérieux, car ces derniers ont une brigade défensive expérimentée et une attaque diversifiée. Bouvet-Morrissette, Brodeur et Courcelles seront des joueurs à surveiller.

Chez le Cool FM, le vrai visage de la formation commence à se pointer le nez grâce à l’arrivée de Fred St-Denis, au retour imminent de Simon Demers ainsi qu’à la présence plus régulière de Keven Dupont. Notons que pour être disponible lors des séries, un joueur doit avoir disputé au moins un match après la fin de semaine à venir.

Match contre les Pétroliers à Saint-Jérôme

Samedi, l’équipe de Saint-Georges affrontera les Pétroliers du Nord à leur domicile. Lors de sa dernière visite à Saint-Jérôme, le Cool FM avait ajouté un gain à sa fiche avec une victoire de 3-2. Un gain samedi prochain laisserait les Pétroliers loin derrière le Cool FM au classement général, alors que l’équipe d’Éric Bertrand a 5 points d’avance sur ceux-ci. Il ne faudra toutefois pas sous-estimer les Pétroliers, car ils ont gagné leurs deux derniers matchs à domicile, et peuvent compter sur les talents offensifs de Francis Desrosiers. Le Cool FM se dirige vers Saint-Jérôme avec comme objectif de gagner.

Les partisans sont invités à se déplacer en grand nombre ce vendredi au Centre Sportif Lacroix-Dutil dès 20 h.