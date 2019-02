Défi Arctique: De nombreux participants à la première édition

Le 9 février à Sainte-Marie s’est tenue la première édition du Défi Arctique. La course à obstacles d’hiver organisée par le Défi-Santé Nouvelle-Beauce Jean Coutu a attiré 225 personnes.

Le Défi Arctique offrait trois départs et deux distances : Élite et Open pour un 3 km et 24 obstacles à franchir. Également, un départ familial de 2 km avec 15 obstacles était ouvert aux enfants de 7 ans et plus. En plus de ces trois départs, le Défi-Santé Nouvelle-Beauce souhaitait permettre aux plus jeunes de vivre le défi en leur offrant le parcours des P’tits loups, 5 obstacles sur une distance de 750 mètres.

« Plus on parlait de l’événement, plus on réalisait que les courses à obstacles étaient peu connues. Les gens se questionnaient sur le type d’obstacles. Je suis convaincue que les photos sauront convaincre de nouveaux participants pour l’an prochain. » Caroline Bisson, coordonnatrice du Défi-Santé Nouvelle-Beauce Jean Coutu.

La température aura également eu raison sur une trentaine de participants inscrits qui ont choisi de demeurer au chaud.

« Disons que le vent a été notre obstacle à nous comme comité organisateur. Nous avons été obligés d’apporter plusieurs changements, principalement dans la zone d’animation. Par contre, lorsque je voyais le sourire sur le visage des participants à la ligne d’arrivée, on peut dire que c’est réussi. » Émilie Chouinard, présidente du Défi-Santé et partenaire principale de l’événement.

Dans les prochains mois, le Défi-Santé Nouvelle-Beauce Jean Coutu offrira « Actif chez soi », un 60 minutes d’activités physiques dans plusieurs municipalités de la Nouvelle-Beauce.