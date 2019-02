Un programme de hockey à la polyvalente Bélanger

La polyvalente Bélanger de Saint-Martin a le désir de retenir ses élèves tout en s’assurant de continuer à les motiver. Pour ce faire, l’école a pris la décision d’adhérer pour l’année 2019-2020 au programme de hockey du Regroupement du sport étudiant du Québec (RSEQ).

Le programme

Un comité hockey a été formé à partir des membres du personnel pour mettre en place le nouveau programme.

« Bien sûr la mise en place du hockey avait pour but de répondre aux besoins de nos jeunes qui jouent au hockey, autant au hockey civil et autant au hockey plaisir de notre région et bien sûr de garder nos élèves chez nous. » David Dumas, directeur de la polyvalente