LNAH : Alexandre Giroux est la première étoile de la semaine

Ce lundi 18 février, les trois étoiles l’Entrepôt du baseball ont été révélées par la Ligue nord-américaine de hockey (LNAH). Alexandre Giroux de l’Assurancia de Thetford a été nommé la première étoile de la semaine.

Vendredi soir face aux 3L de Rivière-du-Loup, l’attaquant de l’Assurancia a augmenté sa fiche de quatre buts, ceux-ci ayant été marqués sur le jeu de puissance.

La deuxième étoile de la semaine va à Francis Verreault-Paul des Marquis de Jonquière. Dans la victoire des siens face au Cool FM de Saint-Georges, l’attaquant de 31 ans a récolté deux buts et une mention d’aide. En plus de marquer sur le jeu de puissance, il a également marqué le but gagnant.

Marc-André Tourigny des 3L de Rivière-du-Loup complète la sélection de la vingtième semaine de la saison régulière. Avec ses deux buts et sa mention d’aide vendredi soir, Tourigny a atteint les plateaux des 100 buts, 200 mentions d’aide et 300 points.

Les performances d’André Bouvet-Morissette et de David Massé des Éperviers de Sorel-Tracy et celle de Dave Labrecque de l’Assurancia de Thetford ont également été considérées.