Un deuxième gain consécutif pour l’Assurancia junior AA

L’Assurancia junior AA de Saint-Georges disputait un deuxième match cette fin de semaine dans sa série 3 de 5 contre le Lévy Honda de Lévis.

Match du 23 février

Samedi, l’Assurancia disputait le 2e match de cette série contre Lévis à domicile. Le club georgien est revenu de l'arrière en remportant le match après un déficit de 0-3. Avec 3 secondes à jouer, Olivier Beaulieu a donné la victoire à son équipe avec un gain de 5 à 4.

« Le trio de Édouard Giguère a donné du rythme au reste de l'équipe, un moment donné, et nous avons commencé à jouer le plan de match et le respecter, et surtout, on a commencé à y mettre l'effort nécessaire pour remporter le match. Maudit que je suis fier de mes joueurs », a affirmé l'entraîneur de l'Assurancia après la rencontre.